Kulturverein Stosszeit feiert Jubiläum: „In Bruck soll was los sein“

Samstag, den 3. März, werden sich nicht nur Freunde des Kabaretts in ihren Kalendern rot anstreichen: An diesem Tag wird zum einen der vielfach ausgezeichnete Kabarettist und Schauspieler Alfred Dorfer um 20 Uhr mit seinem Ein-Mann-Theater „und“ unter der Regie seines Kollegen Erwin Steinhauer vorstellig. (Tickets um 28 Euro gibt es bei der Raika Bruck und unter kultur.stosszeit@gmx.at.)

Zum anderen gibt damit der Kulturverein „Stosszeit“ nach zweieinhalb Jahren wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich und startet damit ins Jubiläumsjahr seines 30-jährigen Bestehens. Bereits fixiert ist in diesem Rahmen ein weiteres Kabarett-Highlight: Am Samstag, dem 19. April, wird Kabarettist Gery Seidl eine Vorpremiere seines Programms „beziehungsWEISE“ im Stadttheater präsentieren. Und für Anfang Juli ist ein 30-Jahres-Fest in Planung.

„Nach dem Corona-Dornröschenschlaf ist die Stosszeit wieder da“, jubelt Obmann Markus Miletich, der seit 20 Jahren dem Verein vorsteht und diesen damals wieder in Schwung brachte. Denn nach dem fulminanten Start 1993 mit einem Fest auf der Spannweide, Kabarettveranstaltungen und Band-Wettbewerb, wurden die Aktivitäten allmählich weniger. Die Gründungsmitglieder um Obmann Harald Lager, die allesamt dem ersten Brucker Kulturverein „Kugru B10“ entstammten, mussten sich zunehmend um ihre Jobs und jungen Familien kümmern.

Harald Lager (vorne Mitte) gründete 1993 mit zwanzig Jugendlichen zwischen 17 und 20 Jahren den Kulturverein „Stosszeit“. Foto: Stosszeit

Mit der wieder erstarkten „Stosszeit“ gaben sich vor allem Größen der heimischen Kabarettszene wie Thomas Stipsits, Manuel Rubey, Roland Düringer, Thomas Maurer, Alfred Dorfer oder Gery Seidl im Stadttheater wieder die Klinke in die Hand.

Und auch an den Comidian-Nachwuchs wurde gedacht: Mit dem „Schmähtterling“ wurde erfolgreich ein Wettbewerb für Newcomer der Kabarettszene ins Leben gerufen, der 2019 seine bislang zwölfte Auflage erfuhr.

Auch wenn es „kein Fest auf der Spannweide mehr geben wird“, so Miletich, will er das „Stosszeit“-Motto weiter aufrecht halten: „In Bruck soll wieder etwas los sein“.

