Autor Michael Roher besuchte die Volksschule Wolfsthal

Der Schriftsteller Michael Roher gestaltete gemeinsma mit den Kindern in der Volksschule Wolfsthal einen Workshop. Roher, 1980 in Scheibbs geboren, hat zahlreiche Kinderbücher geschrieben und illustriert. Er lebt mit seiner Familie in Baden bei Wien als freischaffender Autor. Seit 2002 ist er außerdem Mitarbeiter beim Jugendzirkus „Kaos“, zudem betreut er Menschen mit Behinderungen und leitet spielpädagogische Projektwochen für Kinder und Jugendliche.

Der Workshop wurde im Rahmen des Kooperationsprojektes „sagenhaft“ mit der Haydnbibliothek Hainburg abgehalten und vom Bildungsministerium gefördert. Nach einer Lesung aus Rohers Buch" Wer fürchtet sich vorm lila Lachs" kreiierten die Schülerinnen und Schüler mit Monotypie und Collageelementen Kunstwerke zu eigenen Märchen und hatten viel Spaß und Freude dabei. Bei der Kunstform der Monotypie wird statt auf Papier oder Leinwand auf eine Platte gemalt und die noch feuchte Zeichnung dann auf Papier gedruckt.

Die Abschlussveranstaltung mit Präsentation der Arbeiten wird am Mittwoch, 31. Mai um 18 Uhr in der Haydn-Bibliothek Hainburg stattfinden.







