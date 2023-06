Ein spannender Abend bei den Sommerspielen in Wolfsthal

Die Intendantin der Sommerspiele Wolfsthal, Helene Schmidt-Levar, hat mit Anna Moik-Stötzer für diesen Abend eine langjährige Kollegin eingeladen. Die beiden hatten „vor ein paar Monaten gemeinsam die Schauspielschule besucht“, scherzte Schmidt-Levar in ihrer Eröffnungsrede, dass sie schließlich in den siebziger Jahren die Schauspielschule besucht hätten. Mit Anna Moik-Stötzer hat sie eine Vortragende gewonnen, die nicht nur in Deutschland und Österreich auf der Bühne begeistert, sondern auch in einzelnen Filmprojekte etwa mit Axel Corti mitwirkte. Seit einigen Jahren hält sie Sprachtrainings für Priester aus aller Welt für die Erzdiözese Wien ab und ist mit Lesungen für Kleinkunstbühnen, Vereine und kleine Theater unterwegs.

Für den Krimiabend im Rahmen der Sommerspiele Wolfsthal wählte sie kleine, schräge, teilweise auch lustige Geschichten mit einer Brise von schwarzem Humor aus. Sehr lebendig trug Moik-Stötzer kurze Krimiwerke von Kishon bis Tschechov vor. „Auf ganz Blutrünstiges habe ich aber bei der Auswahl verzichtet“, beruhigt sie. Trotzdem lauschte das Publikum gespannt dem erstklassigen Vortrag, manchmal mit angehaltenem Atem. Ein wirlich spannender Abend.

Eröffnung durch die Intendantin Helene Schmidt Levar Foto: B.Trsek, B.Trsek

Anna Moik-Stötzer bei der Lesung einer englischen Kurzgeschichte. Foto: B.Trsek, B.Trsek