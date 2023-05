Enzersdorf an der Fischa: Bauprojekt im Industriegebiet erntet Kritik

„Wir haben gerüchteweise von dem Vorhaben gehört, aber wie üblich müssen wir aus der Zeitung erfahren, dass erneut wertvoller Boden versiegelt werden soll und uns vermutlich wieder mehr Verkehr blüht“, so Milos Matijevic, Sprecher der Liste GEMa.

Er bezieht sich damit auf das Vorhaben der Immobilienrendite AG, die das Industriegebiet in Enzersdorf an der Fischa gegenüber vom Autohas Zach mit Werkstätten, Hallen und Büros beleben erweitern möchte. Ein entsprechendes Grundstück ist bereits in Besitz der AG. Aktuell wird an einer neuen Zufahrt von der B10 zum Grundstück gefeilt (die NÖN berichteten).

Wenngleich es also noch dauern wird, bis dort Gewerbeimmobilien entstehen, holt Matijevic weit aus, um auch Kritik an der Gemeindeführung zu üben: „Insbesondere Vizebürgermeister Werner Herbert hat im Wahlkampf versprochen, entschieden gegen weitere Belastungen durch Lkw-Verkehr aufzutreten. Jetzt unterstützt er Unternehmen dabei, neue Immobilien zu schaffen, die natürlich wieder mehr Verkehr bedeuten.“

Und: erst vor kurzem forderte die Liste GeMa auch einen Baustopp im Industriegebiet, was ÖVP, SPÖ und FPÖ ablehnten. „Offenbar wussten die anderen Parteien schon von neuen Vorhaben“, so Matijevic.

Tun könne man dagegen nun nichts mehr. Das Grundstück sei verkauft und ohne Baustopp werde dort über kurz oder lang gebaut. „Egal welche Betriebe sich hier schlussendlich ansiedeln, es wird wertvoller Ackerboden versiegelt und wir hinterlassen künftigen Generationen nichts als verbrannte Erde“, so Matijevic.

„Ich kann niemanden, der im Industriegebiet ein Grundstück kauft, das Bauen verbieten“, so Vizebürgermeister Werner Herbert. Foto: Kerstin Schäfer-Zimmermann

Angesichts der erneuten Kritik der Liste GEMa reagiert Werner Herbert emotionaler als üblich: „Ich möchte schon festhalten, dass es sich hier um Altlasten handelt. Die Flächen des DLH Logistikzentrums und das heutige Industriegebiet wurden unter SPÖ-Bürgermeister Binder in den 80ern als Industriegebiet gewidmet.“ Früher habe dieses Gebiet nur niemanden interessiert, „jetzt sind wir Hoffnungsgebiet“. Die Entwicklungen seien also auch dem Zeitgeist geschuldet.

Ein Bauverbot halte weder finanzrechtlich noch zivilrechtlich. „Ich kann niemanden, der im Industriegebiet ein Grundstück kauft, das Bauen verbieten“, so Herbert.

Für eine geordnete Aufschließung sorgen - das könne er. „Deswegen wird es auch keine Baubewilligung geben, bis die Zufahrt nicht geklärt ist“. Und die müsse in Abstimmung mit der Verkehrsabteilung des Landes passieren. Für die gewerberechtliche Genehmigung durch die Bezirksbehörde ist die Anbindung an das öffentliche Gut entscheidend. Wann also tatsächlich gebaut werden kann, stehe aktuell ohnehin in den Sternen.

