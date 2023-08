BAXA startet in „feurigen“ Herbst

Der Kunstverein „St. Lukas Gilde Wien“ besteht schon seit dem 14. Jahrhundert und hat seinen Ursprung im niederländischen Antwerpen. Zahlreiche große Namen der Kunstgeschichte zählten zu ihren Mitgliedern, wie etwa Peter Paul Rubens und Jan Vermeer. Seit 1980 besteht die St. Lukas Gilde auch in Wien. Ihr gehören zahlreiche Künstlerinnen und Künstler an, die sich mit unter anderem mit Malerei, Bildhauerei und Keramik beschäftigen. Unter ihnen befindet sich auch die Stotzingerin Heidi Tschank, die gleichzeitig auch Mitglied beim Künstlerverein der BAXA ist. „So kam der Kontakt zur St. Lukasgilde zustande," erklärt Vereinsobfrau Monika Beigelbeck und fährt fort „und es freut mich sehr, dass wir sie nach ungefähr 10 Jahren wieder bei uns begrüßen dürfen.“

Die Eröffnungsvernissage findet am 2. September um 16:00 Uhr statt. Danach kann man jeweils an Sonntagen bis einschließlich dem 29. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr die Ausstellung besichtigen. „Den Besuch der Ausstellung kann man gleich mit einem Herbstspaziergang am Gelände verbinden,“ wie Beigelbeck erzählt und dabei nicht nur zahlreiche Freilandskulpturen des Mannersdorfer Bildhauers Karl Martin Sukopp entdecken, sondern auch diverse Exponate rund um die Geschichte des ehemaligen Kalksteinbruchs besichtigen- darunter unter anderem Transportmaschinen und Bohrgerätschaften. Beigelbeck: „Ich freue mich sehr, dass wir uns in der Region als Kultureinrichtung etabliert haben und sich immer wieder regionale und nationale hochkarätige KünstlerInnen ein Stelldichein bei uns geben.“