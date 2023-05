Stadtmuseum Mannersdorf eröffnet Saison mit besonderer Retrospektive

Der Kunst-Aficionado hat bereits in frühester Jugend sein Interesse und Talent für die Fotografie erkannt. Im Laufe der Jahrzehnte folgten zahlreiche Teilnahmen an nationalen und internationalen Fotowettbewerben, gekrönt mit diversen Auszeichnungen. Als Mitbegründer des „Kunstkreis Mannersdorf“ steht er dieser Künstlervereinigung seit 2011 als Obmann vor. Das Stadtmuseum Mannersdorf widmete ihm daher im Zuge der Saisoneröffnung am 6. Mai eine Retrospektive. Präsentiert werden Fotografien von diversen Reisen rund um den Globus, sowie Keramiken und einzigartige Schmuckdesigns. Zusätzlich gewährt Mauthner Einblick in seine atemberaubende Sammlung historischer und extravaganter Parfümflakons, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Museumsdirektor Heribert Schutzbier lobte in seiner Eröffnungsrede das „besondere künstlerische Schaffen“ Mauthners. Diesen Worten schloss sich auch Bürgermeister Gerhard David (SPÖ) an, der noch eine ganz besondere Überraschung für den Jubilar in petto hatte: Er verlieh Mauthner die „Goldene Ehrennadel der Stadt Mannersdorf“ für seine „besonderen kulturellen Verdienste“ und fügte hinzu: „Diese Auszeichnung ist wohlverdient und ich freue mich, dass der Gemeinderat dies auch einstimmig so beschlossen hat.“ Für Kulturstadtrat Johann Kopf (LIM) ist Mauthner eine „lebende Legende“, bei dem er sich „explizit für die jahrzehntelange wunderbare Zusammenarbeit im Rahmen des 'Themenjahres Mannersdorf' bedanken möchte“, und fügt hinzu: „als Mitglied der 'Theatergruppe Mannersdorf' möchte ich mich in deren Namen auch für die wertvolle Unterstützung des 'Kunstkreis Mannersdorf' bedanken, ohne die unsere wunderbaren Bühnenbilder nicht möglich wären.“ Mauthner selbst, der die Auszeichnung erfreut und gefasst in Empfang nahm, bedankte sich bei den rund 100 BesucherInnen für ihr Interesse und richtete seinen besonderen Dank an seine Ehefrau Dagmar, „denn ohne sie wären weder die zahlreichen Reisen noch die Ausstellungen möglich gewesen.“ Interessierte können diese besondere Retrospektive am 7., 14. und 21. Mai, jeweils von 10:00-12-00 Uhr und von 14:00-17:00 Uhr im Stadtmuseum Mannersdorf besuchen.

