Startschuss für Herbstausstellung des KunstKreis Mannersdorf

Vergangenen Freitag fand die Eröffnung der traditionellen Herbstausstellung des „KunstKreis Mannersdorf“ (KKM) im Kloster St. Anna in der Wüste statt. Die Exposition steht dieses Jahr unter dem Motto „ALLES AUSSER-GEWÖHNLICH“- „weil irgendwie alles ‚außergewöhnlich‘ ist“, wie Vereinsobmann Helmut Mauthner erklärt. Zu sehen sind auch diesmal abstrakte Keramiken von Dagmar Mauthner, moderne Siebdrucke von Ulrike Musil, gewohnt künstlerische Fotografien und Skulpturen von Helmut Mauthner, sowie kunstvoll geschnitzte Skulpturen von Karl Horvath, der vor kurzem verstorben ist. Neben mehreren bemerkenswerten Acrylmalereien der zahlreichen Mitglieder, sticht besonders die individuelle Interpretation des Themas von Elisabeth Mayer ins Auge: „Tree of Life“ nennt sie ihr Werk, dass sie ihrem jüngst verstorbenen Ehemann Rupertus gewidmet hat. „Nach 54 Jahren Ehe, ist die Malerei eine gute Möglichkeit für mich, den Verlust meines ‚außergewöhnlichen‘ Mannes zu verarbeiten“, erklärt Mayer.

Auf dem Gemälde zu sehen ist ein Baum, genauer gesagt ein Lebensbaum, der ihren Lebensmenschen symbolisiert. Umgeben ist dieser von konzentrischen Kreisen, die die Jahresringe des Baumes und somit das Leben in seiner langen Zeitspanne darstellen. Bei genauerer Betrachtung, fällt jedoch auf, dass die Kreise sich spiralförmig auf ein helles Licht zu bewegen, sozusagen den Eintritt in ein anderes Leben nach dem Tod. Vereinsobmann Mauthner dazu: „Das Schöne ist, dass jeder und jede eine ganz eigene Idee und Interpretation hat, wie man sich diesem Thema nähern kann“ und fährt fort: „Besonders freut es mich, dass wir mit unserer Ausstellung wieder über 100 Leute begrüßen durften und, dass auch diesmal wieder Werke des Künstlers Karl Martin Sukopp präsentiert werden, der demnächst seinen 95. Geburtstag feiert.“ Die Ausstellung kann von 7. bis 26. Oktober 2023, an Samstagen von 13:00 bis 17:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 17:00 Uhr besucht werden.