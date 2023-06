Hainburg: 11.200 Besucher bei Mittelalterfest

Rund 11.200 Besucher verzeichnete das Mittelalterfest zu Pfingsten. Zum Vergleich: das erste Mittelalterfest im Landesausstellungsjahr 2011 besuchten rund 6.000 Gäste. „Ich habe mit mehreren Ausstellern, die in der Saison auf mehreren Mittelalterfesten unterwegs sind, gesprochen, alle waren der Ansicht, es ist eines der schönsten Feste in ganz Österreich“, berichtet Ewald Bergmann, der als Stadtamtsdirektor für die Organisation verantwortlich ist. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner „Wüdschütz“ habe funktioniert, die Programmpunkte seien gut angekommen. Alle Vorgaben seien einwandfrei umgesetzt worden. „Vor allem für die Kinder ist heuer viel geboten worden, vom Karussell bis zur Drachenshow, es ist ein richtiges Familienfest geworden“, so Bergmann.

Ebenfalls eine Premiere: die Burg auf dem Schlossberg war während des Festes für Besucher geöffnet. „Mehr als tausend Gäste haben das Angebot wahrgenommen“, sagt Bergmann. Für die Mitarbeiter der Stadt bedeute das Fest einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand, dafür lohne sich die Umwegrentabilität. „Laut Ausstellern wird in Hainburg gemessen an der Besucherzahl ein großer Umsatz gemacht, und auch die Gastronomie und der Handel der Stadt profitieren von den vielen Besuchern“, so Bergmann. Eine Neuauflage im nächsten Jahr sei daher schon Planung.