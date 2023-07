Event-Highlights im Brucker Bezirk

Kammermusikraritäten von Haydn bis Schumann: In der Pfarrkirche von Göttlesbrunn präsentiert die Haydnregion NÖ am 30. Juli um 19.30 Uhr einen musikalischen Abend mit dem Kreisler Trio Wien gemeinsam mit dem Künstlerehepaar Martin Ivanov und Maria Ramalchanova. Zum Abschluss gibt es Robert Schumanns Klavierquintett. www.haydnregion-noe.at

Paradies Garten Festival: Zum zweiten Mal geht heuer das Elektronik-Musik-Festival auf der Schlosswiese vor Schloss Prugg in Bruck über die Bühne. Von 4. bs 6. August ist dort Abtanzen vor drei Bühnen angesagt. Gecampt werden kann im angrenzenden Harrachpark. Der Ticketverkauf läuft bereits. Für alle aus Bruck und Bruckneudorf gibt es Tickets zum ermäßigten Preis. www.paradiesgartenfestival.at

Urban Shoe: Eine Mischung aus Jazz, World Music, Funk und Klassik bringt die Haydnregion NÖ am 6. August um 19.30 Uhr ins Kloster St. Anna im Naturpark Wüste Mannersdorf. Akkordeonist Paul Schuberth, die Cellistin Gudula Urban und der Perkussionskünstler Willi Platzer interpretieren die Werke von Haydn dabei auf ihre ganz eigen Weise. www.haydnregion-noe.at

Artistik und Puppentheater: In der neuen Evenlocation Papierfabrik Varieté in Klein-Neusiedl stehen einige hochkarätige Veranstaltungen an. Noch bis Sonntag, 9. Juli steht etwa das Artistik-Kabarett „Spagat und So“ am Programm. Anschließend gastiert das Puppentheater „Tabula Rasa“ mit „Die Bremer Stadtmusikanten“ (15. und 16. Juli, ab 4 Jahren) sowie „Morgens früh um sechs“ (22. und 23. Juli, ab 3 Jahren) in der Papierfabrik. Im August präsentieren Marc und Seraina Dorffner an insgesamt zwölf Eventtagen mit weiteren Künstlern die Artistik-Eigenproduktion „Morephose - die unvergessliche Reise in die Welt der Verwandlung“. www.papierfabrik-variete.com

Klassik aus Frankreich, Country und Rock'n'Roll: Im Kultur-Café Wittnerhof in Gramatneusiedl finden im August zwei höchstunterschiedliche Veranstaltungen statt. So wird es am Freitag, 4. August um 19.30 Uhr das Sommerkonzert unter der Linde unter dem Motto „Vive la France“ geben. Doris Kitzmantel am Klavier, Siegfried Schenner an der Klarinette sowie das Gesangsduo Lisa Berg und David Ruosch werden klassische Werke aus Frankreich von Fauré, Offenbach oder Debussy darbieten. Am Samstag, 19. August treten dann um 19.30 Uhr die „Memphis Bandits“ mit einem Musikmix aus Johnny Cash und Elvis Presley auf.

Kultur beim Winzer. Im Rahmen von „Kultur bei Winzer*innen“ veranstaltet das Weingut Robert Payr in Höflein am 1. September um 18.30 Uhr einen Konzertabend mit dem Quartett „Großmütterchen Hatz“ im idyllischen Innenhof des Weingut. Konzertbeginn: 20:30Uhr. Das All-incluisve-Ticket kostet pro Person 69 Euro. Alle Infos unter www.weingut-payr.at.

Donauclubbing. Die Hainburger Jugend organisiert am 15. Juli ein Clubbing an der Donaulände in Hainburg. Ab 21 Uhr erwarten diverse Bars (Schirmbar, Cocktailbar, Shisha-Bar)und ein Foodtruck die Gäste. Line up: DJs „Golemo“, „Luke“ und „Febration“.

Fest der Spätantike. Am 12. und 13. August können die Besucher der Römerstadt Carnuntum in Petronell-Carnuntum in die Vergangenheit reisen und den Alltag der Bewohner Carnuntums im 4. Jahrhundert n. Chr. kennenlernen. Darsteller in historischer Gewandung beleben das römische Stadtviertel.

Bikeday. Der Motorradclub „Mohawks“ feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt von 28. bis 30. Juli zum legendären Bikeday in den Meierhof in Gerhaus. Vier Bands werden auftreten. Motto: „Wir haften für nix und niemanden“.

Haydnmarkt. Zum Abschluss der Sommerferien findet am 2. September der Haydnmarkt in Rohrau statt. Die Besucher erwarten zahlreiche Aussteller, ein Kinderprogramm und natürlich eine große Auswahl an Speisen und Getränken.

Komm ins Mittelalter. In Hainburg werden den Sommer über jedes Wochenende Stadtführungen angeboten. Edle Damen und mutige Landsknechte begleiten die Teilnehmer zu den schönsten Plätzen der Mittelalterstadt und erzählen wahre Begebenheiten und sagenhafte Ereignisse aus längst vergangenen Tagen.Termine: Freitag, Samstag und Sonntag um 14 Uhr. Mit der NÖ-Card ist die Teilnahme gratis, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sommerkino. In Hainburg werden von 21. bis 25. August im Alten Kloster spannende Filme gezeigt. Beginn: jeweils 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Titel wie „Indiana Jones und das Rad des Todes“, „Griechenland“ (österreichische Komödie mit Thomas Stipsits) und „Der Fuchs“.

Weinpanorama. Auf dem Schlossberg organisiert die Arbeitsgruppe wieder ein Weinpanorama mit regionalen Winzern am 1. September. Am 3. September findet wieder der traditionelle Frühschoppen statt.

Sommerkonzert. In der Pfarrkirche Petronell-Carnuntum treten am 19. August um 19 Uhr Klassik-Stars von morgen auf. Judith Sauer (Sopran), Anja Mittermüller (Mezzosopran), Paula Garcia del Valle (Konzertflügel), Marilies Guschlbauer (Cello) und Manfred Stimez (Klarinette) werden denZuhörern mit wunderschönen Melodien einen unvergesslichen Abend bereiten.