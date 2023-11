Petronell-Carnuntum setzt auf moderne Kommunikation

Kommunikation ist in der heutigen Informationsgesellschaft wesentlich, das gilt auch für die Arbeit und das Geschehen in den Gemeinden. Der Lehrgang „Kommunale Kommunikation“ der Akademie der „Kultur.Region.Niederösterreich“ gab Gemeindevertretern in zehn Modulen einen Überblick über das Handwerk professioneller Kommunikation. Vermittelt werden sollte Wissen, das in den Gemeinden sofort in der täglichen Arbeit umgesetzt werden könne. Fünfzehn Profis aus der Medienwelt und Marketingbranche, dem Social-Media-Bereich, aus dem kommunalen Bereich, sowie Coaches und Schreibtrainerinnen referierten in zehn Modulen.

Mit dem letzten Modul über „Medienarbeit in der Gemeinde“ haben auch Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ) und Amtsleiterin Alexandra Weiss von der Marktgemeinde Petronell-Carnuntum den Lehrgang abgeschlossen und erhielten von Lehrgangsleiter Wolfgang Gramann und Martin Lammerhuber, Geschäftsführer von „Kultur.Region.Niederösterreich“, eine Urkunde überreicht.

„Zehn Seminare mit zehn Schwerpunkten, wir haben zehnmal soviel Wissen für die Gemeinde mitgenommen“, erklärt Almstädter. Die Medienarbeit in der Gemeinde werde neu gedacht: „Früher war die Gemeindezeitung ein paar zusammengeheftete Zetteln, jetzt ist es ein Quartalsjournal mit Informationen zu allem Wissenswerten in der Gemeinde“. Auch in anderen Bereichen werde in der Gemeinde ein Erneuerungsprozess stattfinden.

„Kommunikation ist wesentlich für das Gefüge und Netzwerk einer Gemeinde, vom sogenannten Mundfunk über die Gemeindezeitung bis hin zu Social Media“, meint Lammerhuber. Die Absolventinnen und Absolventen hätten nun das Werkzeug in der Hand, ihre Mitbürger wissen zu lassen, was es über die Gemeinde zu wissen gibt. „Nicht nur Gutes tun, sondern in diesem Falle auch viel darüber reden, schreiben und posten“, rät Lammerhuber.