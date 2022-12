Internationale Weihnacht in Hainburg

Werbung

Eine mehr als zweistündige Weltreise durch das breite Spektrum an Weihnachtsliedern aus vier Jahrhunderten begeisterte am Samstag das Publikum in der Kulturfabrik in Hainburg.

14 Mitglieder der Konzertvereinigung Wiener Staatsoper sangen beim Weihnachtskonzert der Hainburger Haydngesellschaft von Besinnlichem wie „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Kommet ihr Hirten“ über Lieder zur Weihnacht, komponiert von César Franck und Felix Mendelssohn-Bartholdy, bis zu Flottem aus Spanien und England.

Obfrau Fischer-Linke singt mit

Besonders viel Applaus erhielten vier Chormitglieder aus Mazedonien, Zypern, Frankreich und den USA für ihre solistische Darbietung aus ihrer Heimat. Anna-Maria Birnbauer, Vorständin der Konzertvereinigung, führte als Moderatorin souverän und mit vielen interessanten Details über die Lieder durch den Abend. Sie holte auch ihre ehemalige Studienkollegin Beate Fischer-Linke zum Mitsingen auf die Bühne.

Florian Simon Linke und Beate Linke-Fischer von der Hainburger Haydngesellschaft mit dem kürzlich verliehenen Maecenas-Preis. Foto: Hainburger Haydngesellschaft

Zuvor konnte die Obfrau der Haydngesellschaft gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Florian Simon Linke den kürzlich erhaltenen Maecenas-Kultursponsorin-Preis präsentieren. Auch im kommenden Jahr gibt es wieder acht Abonnementkonzerte, die Saison startet am 25. Februar mit Timna Brauer und einer musikalischen Hommage an ihren Vater Arik.

