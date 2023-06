Hainburg: Figurengruppe beim Kreisverkehr wieder aufgestellt

Beinahe ein Jahr war der Kreisverkehr bei der Donabrücke Hainburg verwaist. Die dort installierte Figurengruppe rund um den ehemaligen Landeshauptmann Andreas Maurer musste einer umfassenden Restaurierung unterzogen und dazu abgebaut werden (die NÖN berichtete).

Die Installation "Die Baubesprechung" von Iris Andraschek und Hubert Lobnig war 2012 als Siegerprojekt aus einem geladenen Wettbewerb hervorgegangen, der inhaltlich auf die Erinnerung an den von 1966 bis 1981 amtierenden niederösterreichischen Landeshauptmann Andreas Maurer ausgerichtet war. Dieser schrieb als Bauplaner und Förderer der Infrastruktur in Niederösterreich Geschichte, auf seine Initiative hin wurden für die Städte Hainburg, Krems und Melk Brücken über die Donau gebaut. Als diese 1972 fertig gestellt waren, waren es im übertragenen Sinn "drei Klammern, die das Land zusammenhalten". Zur Erinnerung an Maurers Lebenswerk wurde die Hainburger Donaubrücke nach ihm benannt und schließlich durch die Gestaltung auf der Verkehrsinsel ein künstlerisches Ausrufezeichen dahinter gesetzt.

Die Instandsetzung übernahm die Abteilung Kunst und Kultur des Landes/Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich (KOERNOE). Zum Aufgabenbereich der Abteilung gehört auch Restaurierung bestehender Kunstwerke im Austausch mit den Gemeinden an Ort und Stelle sowie den beteiligten Künstlerinnen. Unterstützt wird KOERNOE dabei von den Landessammlungen NÖ, Restauratoren und weiteren Experten.

Im Fall der Skulpturengruppe „Die Baubesprechung“ waren die Figuren wegen starker Belastungen durch Wind, Schadstoffe und mechanische Eingriffe teilweise stark beschädigt. Vom Bildhauer Michael Öllinger wurden sie deshalb zum einen im Inneren mit einem Metall- und Kunststoffgewebe als Stabilisierung versehen und abgebrochenen Teile wieder angefügt. Darüber hinaus erhielten alle Figuren zur Verbesserung der Standfestigkeit am Fußende eine zweite Stütze. Die Außenflächen wurden ebenfalls sorgfältig repariert und mit einem Neuanstrich durch die Künstler versehen. Seit Ende Mai hat sich die Personengruppe nun wieder am Kreisverkehr versammelt und erinnert wieder an Andreas Maurer.