Prellenkirchen: Anita Windhager zeigt Werke im Weinshop Pelzmann

Anita Windhager ist eine freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier in Schrattenthal (Bezirk Hollabrunn). Unter dem Motto „WEINviertler Kunst“ zeigt die Malerin und Grafikerin eine Auswahl aktueller Werke im Weinshop Pelzmann in der Kellergasse. Windhager malt in Kasein auf Leinwand. „Ich bin von Acryl umgestiegen, ich möchte so natürlich wie möglich arbeiten“, erklärt die Künstlerin.

Ihre Motive sind „figural und erdig“. „Ich nenne die Bilder gerne Wesenheiten in jeder Form und beschäftige mich mit jedem Bild vom Titel her“, so Windhager. Bei den Betrachtenden solle der Sinn ankommen, es gehe nicht ums Gefallen sondern es soll verstanden werden, womit sich die Künstlerin gerade befasse, zum Beispiel mit Motiven aus der griechischen Mythologie. „Ich arbeite etwas aus dem Hintergrund heraus und entwickle das Bild weiter“. Verwendet wird zunächst die Spachtel, dann wird Tusche mit der Bambusfeder aufgetragen. Neben der Malerei beschäftigt sich Anita Windhager seit etwa zehn Jahren vermehrt mit Druckgrafik und Assemblagen (Zusammenstellung mehrerer plastischer Gegenstände zu einem Werk).

Die Vernissage fand am Donnerstag im Rahmen einer Weinverkostung statt. Die Gastgeber Horst Pelzmann und Juniorchef Klemens, begrüßten die Gäste. „Kunst und Wein sind zwei Elemente, die eng beisammen sind“, meinte Horst Pelzmann in seiner Eröffnungsrede. „Manchmal ist es eine Kunst, Wein zu verstehen, und manchmal braucht man Wein, um die Kunst zu verstehen“. Die Ausstellung ist an den nächsten beiden Samstagen zu den Öffnungszeiten des Weinshops (15 bis 18 Uhr) zu bewundern.