Stadtmuseum Mannersdorf startet fulminant in neue Saison

Helmut Mauthner ist ein Tausendsassa, was Kunst betrifft. Bereits in frühester Jugend hat er großes Interesse an der Fotografie gezeigt. Es folgten zahlreiche Teilnahmen an nationalen und internationalen

Fotowettbewerben und diverse Auszeichnungen. Als Mitbegründer des „Kunstkreis Mannersdorf“ steht er dieser Künstlervereinigung seit 2011 als Obmann vor. Das Stadtmuseum Mannersdorf widmet ihm daher im Zuge der Saisoneröffnung am 6. Mai eine Retrospektive. Präsentiert werden Fotografien von diversen Reisen rund um den Globus, sowie Keramiken und einzigartige Schmuckdesigns. Zusätzlich gewährt Mauthner Einblick in seine atemberaubende Sammlung historischer Parfümflakons, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Interessierte können diese besondere Ausstellung am 7., 14. und 21. Mai, jeweils von 10:00-12-00 Uhr und von 14:00-17:00 Uhr besuchen.

