Hommage an den Frühling in Haslau

„Fröhlich Frühling feiern“: Der Maler und Grafiker Adolf Tuma lud am Wochenende zu einer Ausstellung in den Roten Salon im Weingut Steurer. Zahlreiche Gäste kamen nach Haslau an der Donau, um die jüngsten Werke zu bewundern. „Hausherr“ Hannes Steurer und Lukas Puchinger vom Weingut Puchinger in Enzersdorf präsentierten ihre „Jungen 2022er“.

„Nach Corona wollen die Menschen wieder unter Menschen kommen, ausgehen und aus sich herausgehen, das zeigt sich auch in meiner Malerei“, erklärt der Meister. Er stellte eine Auswahl aus seinem breitgefächerten Oeuvre vor, in verschiedenen Techniken befasst er sich mit der Natur, manchmal mythologisch verbrämt, neben Landschaften mit der Tier- und Pflanzenwelt der Donauauen, Bienen, Störchen und Eisvögeln. „Ein Motiv, das immer wiederkehrt, ist der Lebensbaum“, so Tuma.

Adolf Tuma wurde 1956 in Hainburg geboren. Der gelernte Lithograph lebt in Haslau an der Donau und gestaltete zahlreiche Briefmarken, die internationale Anerkennung fanden und ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2010 wurde ihm der Titel „Professor“ verliehen. Als Maler und Grafiker beschäftigt er sich intensiv mit der Natur.

