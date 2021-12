Handyparken in Bruck kommt 2022

Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt wird es doch etwas mit dem Handyparken in Bruck. Ab 1. Februar soll man in der Kurzparkzone auch mit dem Handy bezahlen können. Dafür wird es aber notwendig sein, für die erste halbe Stunde, die man ja kostenlos parken darf, einen Gratisparkschein zu lösen.

Plus an Komfort

„Wir werden einen Monat lang Hinweise bei den Autos hinterlegen, dass für diese 30 Minuten ein Gratisparkschein nötig ist. Dann wird es hoffentlich funktionieren“, erklärte Verkehrsstadtrat Felix Böhm (Bürgerliste), dass ansonsten die Kurzparkzone unverändert bleibe.

Zahlen mit Handy ab 1. Februar möglich

Betrieben wird das Handyparken über den Telekom-Anbieter A1, an den die Stadt eine einmalige Gebühr von 1.620 Euro entrichten muss. „Die restlichen Kosten ergeben sich aus der Anzahl der Parkscheine“, erklärte Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ). Bei einer Parkgebühr von 50 Cent gehen 17 Prozent an A1, bei einem Euro sind es 13,5 Prozent. Und auch für die Gratisparkscheine hat die Stadt 0,035 Euro abzuliefern.

„Bei den damaligen Zahlen hätten wir die Parkgebühren auf fünf Euro erhöhen müssen“,

Von der ÖVP kam erwartungsgemäß die Spitze, dass sie die Einführung des Handyparkens bereits 2016 gefordert hatte, was damals aber von der SPÖ abgelehnt wurde. „Wenn alle Technologien bei der SPÖ so lange dauern“, meinte ÖVP-Sprecher Ronald Altmann. Doch Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) erklärte, dass dies einen wirtschaftlichen Hintergrund habe. „Bei den damaligen Zahlen hätten wir die Parkgebühren auf fünf Euro erhöhen müssen“, so Weil, der anmerkte, dass es auch ein Minderheitenangebot sei. „Laut A1 nutzen nur drei bis fünf Prozent der Kurzparker das Handyparken.“