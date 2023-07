Hainburg: „Kindermoden Treffpunkt Ast“ sperrt zu

Ende Oktober wird „Kindermoden Treffpunkt Ast“ auf dem Hauptplatz zusperren. Inhaberin Petra Simon geht in Pension, eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger hat sich nicht gefunden. „Ich habe in der Branche gesucht, aber leider hat sich nichts ergeben“, berichtet Simon.

Sie freut sich nun auf den Ruhestand, als Einzelunternehmerin hat sie schließlich die Jahre hindurch viel Zeit ins Geschäft investiert. Petra Simon wurde in Deutschland geboren und kam mit einem Jahr nach Österreich. Sie absolvierte die Handelsschule in Wien und arbeitete danach 13 Jahre beim Möbelhaus Leiner in Wien und Salzburg. Dann wechselte sie in den Betrieb der Eltern, Josef und Dagmar Ast führten einen Raumausstatter beim Ungartor (heute „PD´s Café"), 1991 wurde das Sortiment um Kinderwagen, Spielzeug und ähnliche Artikel erweitert, durch die Grenzöffnung war damals die Nachfrage nach derartigen Waren hoch.

1997 machte sich Petra Simon selbstständig, das Geschäft übersiedelte auf den Hauptplatz, zunächst neben das Rathaus, vor elf Jahren wurde das Geschäft am heutigen Standort neben dem Eissalon Daniel eröffnet. Auf 150 Quadratmetern wird Kindermode bis Größe 176 angeboten, die Bandbreite reicht vom Geschenk fürs Baby bis zu Faschingskostümen.

Derzeit läuft Ausverkauf

Derzeit läuft der Ausverkauf. „Ich habe ein große Auswahl an Kinderbekleidung, dazu Festtagsmode wie etwa für die Kommunion, es kommen viele Kunden und decken sich noch günstig ein, schließlich gibt es in der Region kein anderes Fachgeschäft für Kindermode, die nächstgelegenen sind meines Wissens in Frauenkirchen im Burgenland beziehungsweise in Zistersdorf im Weinviertel“, so Simon. „Wir werden das Geschäft vermissen und kommen vor der Schließung sicher noch einmal vorbei“, sagt Stammkundin Bettina Hackl, die am Freitag mit Sohn Laurenz eingekauft hat.