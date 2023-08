Auch ein bisschen Schleppen ist strafbar

Was Richterin Astrid Raufer in einem Fall von Schlepperei am Landesgericht Korneuburg nach Studium des Akts, nicht annehmen konnte, war eine geständige Verantwortung eines 29-jährigen Tunesiers. Er hatte am 9. Juni dieses Jahres versucht, von Parndorf ausgehend vier Personen ohne Papiere nach Deutschland zu fahren. Er wurde noch während der Fahrt von der Polizei im Bezirk Bruck an der Leitha gefasst - und zeigte sich zunächst ahnungslos, unwissend und keiner Schuld bewusst.

Die Zeugenaussage eines Busfahrers, der beobachtete, wie vier Personen hektisch aus einem Gebüsch am Pannenstreifen der A4 direkt in das vom 29-Jährigen gefahrenen Mietauto krabbelten, wog ebenfalls schwer. Ob es die Eindeutigkeit der Beweise war oder die eigene Einsicht, vor der Richterin gab er sich jedenfalls uneingeschränkt geständig. „Ja, ich hätte es erkennen müssen“, so der Biotechnologiestudent, der zugab, dass es sich bei der von einem Landsmann vermittelten Fahrt um Schlepperei handelte.

Nach dem Urteil flossen Tränen

Er habe lediglich einem guten Freund vertraut, was er sehr bereue. Und man mochte ihm glauben, dass das sogenannte Haftübel den bisher Unbescholtenen nachhaltig beeindruckt hat. So ging es wohl auch der Richterin, die den 29-Jährigen zu 15 Monaten Freiheitsstrafe, davon drei unbedingt, verurteilte. Durch die Anrechnung der Vorhaft seit 9. Juni war eine Enthaftung des Tunesiers schon beim Urteilsspruch zum Greifen nah. Da kullerten dann erstmal ein paar Tränen der Erleichterung.