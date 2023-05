Bruck: Angeklagter von einem Schuldspruch „meilenweit entfernt“

Wenn Sexualdelikte wie Vergewaltigung im Landesgericht Korneuburg verhandelt werden, stehen alle Beteiligten unter besonderer Anspannung. Schwerwiegender ist kaum ein Vorwurf und die juristische Konsequenz von zwei bis zehn Jahren Freiheitsstrafe bei einem Schuldspruch erst recht. Dieser Anklage musste sich ein 38-jähriger gelernter Elektriker vor einem großen Schöffensenat stellen.

Der Vorfall selbst ereignete sich im August des Jahres 2020. Damals war der 38-Jährige mit seiner Partnerin (25) zu Besuch bei deren Großeltern in der Nähe von Berlin. Da diese nur eine kleine Schrebergartenhütte bewohnten, schlief das Paar in einem Zelt im Garten. Irgendwann zwischen dem 13. und dem 19. August, sei es passiert so Staatsanwalt Josef Mechtler in seinem Strafantrag, dass der Beschuldigte seine Partnerin zu Analverkehr zwang.

Eine „schöne, liebevolle Beziehung“

Der 38-Jährige bekannte sich vor dem vorsitzenden Richter Martin Bodner nicht schuldig und schilderte die Art des Zusammenseins, das bis Ostern 2021 andauerte, als „schöne, liebevolle Beziehung“. Beide wohnten damals in Bruck nur wenige Minuten voneinander entfernt und es habe sie die Lust am Abenteuer verbunden. Sie seien auf Camping-Tour gegangen, waren Kanu fahren oder Snowboarden.

Erst, als er sich bei einem der Ausflüge das linke Kreuzband riss, sei die Beziehung abgekühlt, weil ihr „langweilig“ gewesen sei. Dann trennte man sich. Er sei aus allen Wolken gefallen, als er im Winter 2021 einen Anruf der Polizei erhielt. Denn er hatte eigentlich gedacht, es ginge um eine Verkehrsstrafe, nicht um Vergewaltigung. Als es um die intimen Details der Vorwürfe ging, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Was man sich einreden lässt - und was nicht

Was aber im weiteren Verlauf des Verfahrens sehr wohl auch eine Rolle spielte, war die lange Zeit, die vergangen war, bis die Frau Anzeige erstatte. Wobei sich Verteidiger Harald Hauer in seinem Schlussplädoyer durchaus einreden lassen wollte, dass vom Gewaltereignis bis zur Anzeige einige Zeit vergehen kann, dass die Frau aber nach der Gewalt, die Beziehung weiterführt, „lass ich mir nicht einreden“. Mit dieser Art Zweifel sah er seinen Mandanten von einem Schuldspruch „meilenweit entfernt.“

„Ein klassischer Fall“ konstatierte Bodner, wenn zwei Menschen Sex miteinander hätten, gibts halt in der Regel keine Zeugen. Aber, so der vorsitzende Richter, „hier bleiben Zweifel zurück.“ Dass es ein traumatisches Erlebnis in der Jugend der Frau gegeben hat, hatte sich bei ihrer Befragung herausgestellt, so dass sie möglicherweise aufgrund eines „Flashbacks“ die betreffende Nacht im Zelt als Grenzüberschreitung empfunden habe. Summa summarum: „Für einen Schuldspruch reicht das nicht.“ Also, ein rechtskräftiger Freispruch.

