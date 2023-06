Diebstähle in Enzersdorf: Vom Hausbau aus der Bahn geworfen

Im Oktober letzten Jahres begann ein 37-jähriger Ungar bei einer Logistikfirma in Enzersdorf an der Fischa als Staplerfahrer. Da ihn die Schulden seines Hausbaus drückten, kam er im November auf die Idee, sogenannte Smartwatches und hochwertige Mobiltelefone zu stehlen. Da das Metall seiner Sicherheitsschuhe an sich jedes Mal Alarm auslöste, wenn er die hauseigene Sicherheitsschleuse passierte, konnte er das bis zum 7. April dieses Jahres machen.

An diesem Tag wurde er verhaftet und verbrachte die Zeit bis zu seinem Prozess am Landesgericht Korneuburg wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Insgesamt etwa 80 mal soll sich der 37-Jährige zu Unrecht bedient haben, warf ihm Staatsanwältin Sarah Kahles vor. An der Schuld seines Mandanten war nicht zu rütteln, allerdings seien es lang nicht so viele Delikte gewesen, wie angeklagt, so Verteidiger Daniel Mozga.

Präzise Angaben des Angeklagten zur Beute

Ob er selbst denn noch wisse, wieviel er gestohlen habe, wollte Richter Rainer Klebermaß als Vorsitzender des Schöffensenats vom Beschuldigten wissen. Wie aus der Pistole geschossen, gab er 18 Telefone und 30 Uhren an. „Haben Sie Buch geführt“, war Klebermaß über die Präzision der Angaben doch einigermaßen überrascht. Er habe in den zwei Monaten seiner Untersuchungshaft sehr viel Zeit zum Nachdenken und zum Nachrechnen gehabt, entgegnete der 37-Jährige durchaus plausibel.

Verkauft habe er seine Beute in Ungarn für insgesamt knapp 16.000 Euro, um seinen Kredit zu bedienen, so der dreifache Vater. Aufgefallen waren der Security-Beauftragten (52) der Firma Leerverpackungen, die sie im Dezember letzten Jahres fand. Doch weitere heiße Spuren fand sie nicht. Ob sie Indizien dafür hätte, dass der 37-Jährige 80 mal zugeschlagen habe, fragte der Richter. Dafür habe sie gar keine Beweise, gab die 52-Jährige offen zu.

Insgesamt kamen in dem Zeitraum 178 Sachen abhanden. Daraus errechnete sich für Privatbeteiligtenvertreterin Theresia Franziska Welser, die die Logistikfirma vertrat, eine Schadenssumme von 145.849,33 Euro. Das wiederum löste eine zivilrechtliche Diskussion der beiden Anwälte aus, welchen Preis man für den Schaden denn zugrunde legen sollte, die Richter Klebermaß mit einer Erinnerung beendete: „Das ist ein Strafverfahren.“

Verteidiger Daniel Mozga konnte für seinen Mandanten ein mildes Urteil am Landesgericht Korneuburg erwirken. Foto: Christian Pfeiffer

Den Willen, den Schaden zu ersetzen, zeigte der 37-Jährige bereits, indem er im Vorfeld 11.000 Euro an die Anwältin der Firma überwies, die das auch bestätigte. Die Tat stehe im Missverhältnis zu seinem bisherigen Leben, betonte Mozga in seinem Schlussplädoyer die Unbescholtenheit seines Mandanten und beantragte ein mildes Urteil. Dem Antrag kam der Schöffensenat mit seinen neun Monaten bedingter Freiheitsstrafe durchaus nach.

„Ein Hausbau kann einen schon aus der Bahn werfen“, zeigte Klebermaß in seiner Urteilsbegründung Verständnis für die Notlage des 37-Jährigen. Auch habe er auf den Schöffensenat einen „glaubhaften Eindruck“ gemacht, dazu kämen „schwerwiegende Milderungsgründe“. Auf die gestohlene Menge kam Klebermaß auch noch zu sprechen, und nannte es „zu billig“, dem Angeklagten den kompletten Schwund in der Firma umzuhängen. Als letzten formalen Akt der Verhandlung ordnete der Richter die Enthaftung des 37-Jährigen an.