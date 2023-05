Drei Jahre Haft für Kokain-Dealer

„Zumindest“ von Juni letzten bis zum 2. Jänner dieses Jahres soll ein 37-jähriger Slowake laut Staatsanwalt Stefan Dunkl zweimal wöchentlich Kokain mit einem Pkw aus der Slowakei über die Grenzübergänge Berg und Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) nach Österreich gebracht haben. Damit hat sich der Strafantrag am Landesgericht Korneuburg aber noch nicht. In Hainburg und Fischamend soll er von Anfang Oktober 2019 bis zum Tag seiner Verhaftung heuer am 2. Jänner gedealt haben.

Da ist über die Zeit einiges an Drogen zusammengekommen. Die 20 Gramm Koks nicht mitgerechnet, die die Beamten anlässlich der Festnahme des 37-Jährigen in dessen Unterhose fanden. Auch eine Vorstrafe in der Slowakei wegen Betrugs aus dem Jahr 2012 und das deutliche Urteil von vier Jahren Haft, von denen er 32 Monate abgesessen hatte, trübte sein Vorleben. Das aus seiner Sicht schiefe Bild seines Mandanten, das möglicherweise bei den Schöffen entstanden war, versuchte Verteidiger Rudolf Mayer zu korrigieren.

Einstieg ins Drogenmilieu: Kokain als „Wundermittel“ beim Trainieren

Er habe Koks als „Wundermittel“ in einem Fitnesscenter in Fischamend angeboten bekommen und es ausprobiert: „So ist er dazu gekommen.“ Und ab da sei es weitergegangen, zuerst mit Dealen, dann mit Drogenschmuggel. Ein anderes Argument konnte Mayer ins Treffen führen: die rückhaltlose Geständigkeit seines Mandanten von Anfang an, soweit es ihn selbst betrifft. Darüberhinausgehende Fragen werde er nicht beantworten, sagte der 37-Jährige, weil er Angst um seine Freundin und das ungeborene gemeinsame Kind habe.

Das war auch sein gutes Recht als Angeklagter. In seltenem Einklang ordneten der Staatsanwalt und der Verteidiger die juristische Lage ein. Dunkl forderte den Schöffensenat auf, eine unbedingte Freiheitsstrafe zu verhängen, „die es unbedingt braucht.“ Da war auch für Mayer nicht daran zu rütteln. „Sie haben's uns einfach gemacht, davon sollen Sie profitieren“, begründete die Richterin die verhältnismäßig milde Strafe von drei Jahren - unbedingter - Freiheitsstrafe. Das Urteil ist rechtskräftig.

