Familienstreit um Fischamender Grundstück landete vor Gericht

Wenn sich Mutter (66) und Sohn (37) wechselweise keines Blickes würdigen, lässt das tief in eine zerrissene Familie hineinblicken. Auch die Anklage gegen die Mutter wegen Verleumdung ihres Sohnes am Landesgericht Korneuburg machte diesen Riss in der Familie deutlich. Die bei der Verhandlung im Saal anwesende Schulklasse bekam eine sehr bittere Lektion von „für das Leben lernen“ zu hören.

Was Mutter und Sohn so dermaßen entfremdete, war oberflächlich der Streit um den Verkauf eines Grundstücks in Fischamend; in der Tiefe war es der Bruch des Vertrauens einer mündlichen Absprache. Der zufolge hätte der Sohn das betreffende Grundstück nicht verkaufen dürfen, was dieser trotzdem tat und am 4. April dieses Jahres einen Bagger bestellte, um eine Mauer samt Zaun, die vom Elterngrundstück auf die zu verkaufende Liegenschaft ragte, wegzureißen.

Mutter vor Bagger, Sohn: „Fahr einfach“

Das wollte sich die Mutter nicht bieten lassen. Nach wechselweisen Unterlassungsverfügungen und Betretungsverboten eskalierte die Situation. Die Mutter stellte sich unmittelbar vor die Baggerschaufel, um das Fahrzeug daran zu hindern, auf das betreffende Grundstück zu fahren. Dieses Drama soll etwa eine Viertelstunde gedauert haben, bis der Sohn schließlich eine eindeutige Handbewegung in Richtung des Baggerfahrers (29) gemacht haben soll und sinngemäß meinte: „Fahr einfach.“ Das tat der 29-Jährige nicht.

Aber das juristische Prozedere nahm seinen Lauf. Zuerst wurde der Sohn wegen der angeblichen gefährlichen Drohung als Beschuldigter befragt, schließlich die Mutter wegen Verleumdung angeklagt. Wobei Richter Martin Bodner relativ schnell zu der Überzeugung gelangte, dass dieser Familienstreit „noch andere Richter beschäftigen wird“, was für sich genommen schon „tragisch genug“ sei.

„Unschärfen zum Vorteil der Angeklagten“

Ansonsten konnten die Schüler nur die verhärteten Fronten beobachten, wobei für die Mutter der Sohn an allem schuld war, und der Sohn - mit aufrechter Baugenehmigung - sich keiner Schuld bewusst war. Jedenfalls will er nicht die Absicht gehabt haben, den Bagger auf die Mutter zu hetzen. Er habe, nachdem er die Mutter ein wenig zur Seite schob, zum 29-Jährigen lediglich „Fahr eini“ gesagt haben, damit das Fahrzeug nicht mitten auf der Straße stehenbleiben musste.

Die Befragung des 29-Jährigen brachte den Richter aber auch nicht so richtig weiter, außer, dass der Mann „keinen Meter gefahren“ sein will. Somit taten sich „Unschärfen zum Vorteil der Angeklagten“ auf, wie Bodner in seiner Urteilsbegründung zum Freispruch der 66-Jährigen ausführte. Vielleicht waren es die letzten Worte der Mutter vor dem Urteil, die die Sache am ehesten auf den Punkt brachten: „Ich verstehe das Handeln meines Sohnes nicht.“ Das Urteil ist rechtskräftig.