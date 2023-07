Frau ging in Bruck und Hainburg stehlen, um „zum Haushalt beizutragen“

Drei Strafanträge der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden einer 28-jährigen Slowakin, die seit 15. Mai dieses Jahres in Untersuchungshaft sitzt, am Landesgericht Korneuburg vorgeworfen - allesamt Ladendiebstähle. Angefangen hat die 28-Jährige am 3. Dezember letzten Jahres mit einer Diebestour in Bruck und Hainburg, wo sie mit einem mittlerweile abgeurteilten Partner unterwegs war, und bereits das erste Mal für eine Nacht das Haftübel verspüren durfte.

Aufgrund ihrer Unbescholtenheit wurde sie wieder enthaftet. Dann machte sie allein weiter. Im März dieses Jahr versuchte sie es in einem Wiener Supermarkt, wo sie erneut erwischt wurde, aber auf freien Fuß gesetzt wurde. Und dann kam der 9. Mai. Da probierte sie es in einem der „umsatzstärksten“ Supermärkte in Wien Floridsdorf, was Ladendiebstähle betrifft, wie der 48-jährige Privatdetektiv des Unternehmens Richter Martin Bodner berichtete.

Zwei von drei Ladendiebstählen zugegeben, der dritte war ein Missverständnis

Und sie kam fürs erste tatsächlich noch einmal davon. Am 15. Mai wurde sie in ihrer Heimat der Slowakei verhaftet. Verteidiger Rudolf Lind nahm für seine Mandantin in Anspruch, dass sie zwei der drei Taten zugebe, und deswegen ihr zu glauben sei, wenn sie behauptete, dass sie am 9. Mai bezahlen wollte. Die Schilderungen der 28-Jährigen und des Privatdetektivs waren erwartungsgemäß divergent.

In ihrer Version wollte sie der Kassiererin erklären, dass sie erst ihr Handy fürs Bezahlen aus dem Schließfach holen müsste. Wobei die Kommunikation offenbar nicht ganz fruchtbar verlief. Denn der Detektiv schilderte dem Richter, dass er auf den Überwachungskameras lediglich beobachtet habe, wie die Frau - samt gefüllter Filztasche, die auch aus dem Geschäft stammte - zielstrebig Richtung Ausgang ging.

An Zweifelsgrundsatz appellieren

Was keinen sprichwörtlichen schlanken Fuß machte, war, dass sie zur Verhandlung des Komplizen und/oder Haupttäters bei dessen Hauptverhandlung nicht erschien, und dem Gericht ständig neue Meldeadressen angab, die nichts mit der Realität zu tun hatten. Verteidiger Lind blieb nicht viel Anderes übrig, als an den Zweifelsgrundsatz zu appellieren. Denn warum sollte sie den dritten versuchten Diebstahl leugnen, wenn sie die anderen beiden Taten eingestehe.

Das sah der Richter anders. Er verurteilte die 28-Jährige, die ja nur „was zum Haushalt beitragen wollte“, wegen gewerblichen Diebstahls zu zehn Monaten Freiheitsstrafe, wovon sie zwei Monate unbedingt zu verbüßen hätte. Aufgrund der Vorhaft seit 15. Mai ging es am Ende der Verhandlung um ihre Enthaftung. Diese wurde von Richter Bodner nach der Rechtskraft des Urteils angeordnet.