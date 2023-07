Für den Adrenalin-Kick Automaten gesprengt

Brav herausgeputzt saßen die vier jungen - bisher unbescholtenen - Männer wegen mehrerer Sprengungen von Zigarettenautomaten in Trumau (Bezirk Baden) und im Bezirk Bruck, wo es sieben Gemeinden betraf, auf der Anklagebank. Anfang Dezember letzten Jahres machte das Quartett einen gar nicht so braven Eindruck, als es mit Böllern, die in Tschechien erstanden worden waren, die Automaten teilweise sogar aus der Verankerung riss.

In der Nacht auf den 6. Dezember kam der Erstangeklagte, ein 19-Jähriger, der demnächst ein Studium beginnen will, das erste Mal auf die Idee, einen Automaten zu sprengen. Da interessierte sich Richter Franz Furtner natürlich schon für die Gründe eines solchen Tuns. Es sei ihm um den Adrenalin-Kick gegangen, außerdem hätte er damals zu viel Freizeit gehabt und es sei ihm fad gewesen. Wobei er, wenn das Ding schon aufgesprengt war, auch Geld und Zigarettenpackungen stahl.

Ist das Kunst oder kann das weg. Nein, das ist ein weiterer gesprengter Automat in Maria Ellend, der ebenfalls auf das Konto des angeklagten Quartetts ging. Foto: LPD NÖ

In den darauffolgenden Nächten des 8. und 10. Dezember waren dann die anderen drei mit von der Partie. Insgesamt zehn Mal schlugen sie in Niederösterreich und Wien zu. Nach Silvester schienen die vier die Lust oder den Kick am Sprengen verloren zu haben und wandten sich anderen Straftaten zu. So entwendete der Haupttäter in Linz ein Kennzeichen, das er für sein Fahrzeug nutzte, zum Beispiel bei einer Spritztour nach Krems, wo sie wieder zu viert unterwegs waren; und alle wussten, dass sie dort „umsonst“ tanken wollten.

Und weil der Strafantrag für die Burschen im Alter von 19 und 20 Jahren noch nicht schillernd genug war, legten sie noch einen Kupferkabeldiebstahl am 22. Jänner dieses Jahres drauf. Damals versuchten sie, rund eine Tonne in einem gemieteten Transporter zu verstauen, waren dabei aber beobachtet und von der Polizei am Tatort erwischt worden. Was zur Folge hatte, dass der Erstangeklagte kurze Zeit in Haft verbrachte. Alle vier waren im Prozess zur Gänze geständig - und bestätigten das auch mit ihren Aussagen.

Von den Eltern an den Ohren in die Kanzlei „geschleift“

Es oblag dem Wahlverteidiger des Erst- und Zweitangeklagten, Sinan Dikme, in seinem Plädoyer die Reumütigkeit seiner Mandanten damit zu illustrieren, dass sie von ihren Eltern in die Kanzlei „geschleift“ worden seien. Er vertrat auch die Meinung, dass die Hausdurchsuchung bei den jungen Männern um vier Uhr morgens eine „bleibende Erfahrung“ hinterlassen habe. Die zwei Mittäter (19 und 20 Jahre alt) wurden im Zuge der Verfahrenshilfe vertreten; beide Verteidigerinnen beantragten Diversion für ihre Mandanten.

Das rückte Richter Furtner am Ende der Verhandlung noch ein wenig gerade: „Im Akt schaut's nach Schwerverbrechern aus.“ Dieser Eindruck habe sich im Laufe der Verhandlung relativiert - so zum Beispiel durch die teilweise Schadenswiedergutmachung von 1.000 Euro, die die beiden von Dikme vertretenen Burschen noch im Gerichtssaal leisteten -, so Furtner, der danach ein Urteil „mit Zudrücken beider Augen“ fällte.

Auch in Bad Deutsch-Altenburg hinterließen die vier jungen Männer im Alter von 19 bis 20 Jahren eine Spur der Verwüstung, nachdem der Automat daran glauben musste. Foto: LPD NÖ

Was soviel bedeutete, dass alle Urteile unter die Auskunftsgrenze fielen, um den vieren - trotz „großem Blödsinn“, wie es Verfahrenshelferin Birgit Harold ausdrückte - nicht den Start ins Ausbildungs- beziehungsweise Berufsleben zu erschweren. Dabei ging es ziemlich arithmetisch zu. Der Hauptangeklagte mit zehn Sprengungen plus Zugabe bekam sechs Monate bedingt; der Zweitangeklagte, der achtmal dabei war, fünf bedingte Monate.

Für die beiden Mittäter, die fünf- beziehungsweise viermal ihren Beitrag geleistet hatten, waren es am Ende vier Monate bedingte Freiheitsstrafe. Unisono erklärten alle Angeklagten Rechtsmittelverzicht. Das war aber nur die strafgerichtliche Seite. Finanziell starten alle vier jetzt mit einem ordentlichen Rucksack an Schulden für die verursachten Schäden ins Erwachsenenleben. Hoffentlich erfolgreich, denn dann sehen die Geschädigten ihr Geld auch wieder.