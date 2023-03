Haft für Profi-Dieb, der in Brucker Supermarkt zugeschlagen hatte

Dass er letztlich mit seinem Urteil am Landesgericht Korneuburg, das Richter Martin Bodner über ihn fällte, zufrieden war, konnte man ohne viel Interpretationskunst der Antwort des 35-jährigen Slowaken auf die Frage entnehmen, ob er selbiges annehme: "Wo muss ich unterschreiben." Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete auf gewerbsmäßigen Diebstahl. Wegen desselben Delikts wurde er zuletzt am 25. November letzten Jahres in Bratislava verurteilt; insgesamt hat der Mann zehn Vorstrafen vorzuweisen.

Das bescherte ihm schon zwei Jahre in Haft, wegen der Diebstähle in einem Supermarkt in Bruck an der Leitha am 7. Dezember letzten Jahres und in einem Baumarkt am 6. Februar dieses Jahres in Wien sollten noch ein paar Monate dazukommen. Zu dem Vorwurf in Wien bekannte er sich schuldig, wobei ihm diesbezüglich nicht viel anderes übrig blieb. Aber in Bruck habe er sicher nichts gestohlen - auch keine zehn Flaschen Whiskey, wie ihm vorgeworfen wurde.

„Sehen Sie, so geht's mir auch“

Dass einer (25) von zwei Komplizen in Bruck damals mit einer mit Alufolie präparierten Tasche - einem Utensil gewerbsmäßiger Diebe - geschnappt wurde, ließ ihn unbeeindruckt. Und ganz so schuldig wollte er beim Baumarkt-Diebstahl dann auch nicht sein. Warum es zu dem Versuch kam, einen Seitenschneider im Wert von 20 Euro zu stehlen, war eine haarsträubende Geschichte des 35-Jährigen.

Richter Bodner hörte sich das geduldig an, um anschließend zu fragen: "Wenn Ihnen jemand so eine Geschichte erzählt, was denken Sie sich da?" Da wurde es still im Gerichtssaal und auch der sonst gesprächige Angeklagte verstummte. "Sehen Sie, so geht's mir auch", macht Bodner dem 35-Jährigen klar, dass eine Rücksprache mit seinem Verfahrenshelfer Gerald Perl an der Stelle der Verhandlung eine gute Idee wäre.

"Mein Mandant möchte noch etwas loswerden", war das Ergebnis des Gesprächs, und die Folge dieses war ein volles Geständnis des 35-Jährigen. Der schon verurteilte und bereits wieder bedingt entlassene 25-Jährige Komplize hatte ein Jahr Freiheitsstrafe, davon vier Monate unbedingt zu gewärtigen. Exakt dieselbe Strafe verhängte Bodner auch über den 35-Jährigen - was ihm das erwähnte „Wo muss ich unterschreiben?“ zur Folge hatte.

