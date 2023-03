Junge Frau bereute Diebstahl an ihren Kolleginnen in Hof

"Schön, dass Sie's geschafft haben." Mit diesen Worten begrüßte Richter Rainer Klebermaß eine 20-jährige Angeklagte, der er, ob ihrer Verspätung, nachtelefonieren und sie schließlich gar als Navigator zum Landesgericht Korneuburg leiten musste. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die junge Frau lautete auf gewerblichen Diebstahl. Sie soll im Juni letzten Jahres ihre Kolleginnen in einem Betrieb in Hof am Leithaberge bestohlen haben.

Sie habe damit Schulden bezahlen wollen, erklärte sie dem Richter, der den "Missbrauch des Vertrauensverhältnisses" der Kolleginnen als "besonders mies" bezeichnete. Jedoch dürfte die bisher Unbescholtene ihre Untat inzwischen eingesehen haben. Der Schaden wurde vollständig wiedergutgemacht - auch mithilfe der letzten Auszahlung anlässlich ihrer Kündigung. Und entschuldigt hatte sie sich auch bereits bei ihren Opfern.

Nachdem die junge Frau aktuell keiner Beschäftigung nachgeht, schlug ihr Klebermaß eine diversionelle Erledigung der Sache in Form von 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit vor: "Zeit hätten sie ja." Die 20-Jährige war damit einverstanden, was eine vorläufige Einstellung des Verfahrens zur Folge hatte. Einen Ratschlag hatte der Richter noch für die junge Frau: "Sowas mach ich nur beim ersten Mal."

