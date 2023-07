Keine Scheinehe, sondern „große Liebe“ in Hainburg

Zwei Delikte wurden einem 34-jährigen Nordmazedonier laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg vorgeworfen: eine sogenannte „Aufenthaltsehe“, also eine Scheinehe, geführt zu haben und eine gefährliche Drohung. Da sein Mandant zugebe, seine damalige Frau (26) bedroht zu haben, war die Ehe auch eine aufrechte, so die Argumentation von Verteidiger Norbert Piech in einer Hauptverhandlung am Landesgericht Korneuburg.

Denn die Drohung sei am 18. April dieses Jahres in Hainburg gefallen, da er seine Frau, die er am 3. März - also knapp eineinhalb Monate vorher - ehelichte, in flagranti mit einem anderen Mann erwischte. Und man sei ja wohl kaum so eifersüchtig, wenn dieses Verhältnis nur auf dem Papier bestünde, so das schlüssige Eröffnungsplädoyer Piechs. Bei der Befragung durch Richterin Astrid Raufer bezeichnete der 34-Jährige die Frau als seine „große Liebe“ - bis zu jenem Apriltag.

Still und heimlich „aus Liebe“ geheiratet

„Das hat mir die Füße weggerissen“, beschrieb der 34-Jährige seine Gefühle. Sie hätten im März still und heimlich „aus Liebe“ geheiratet, weil er wegen Raubes bereits in Haft war - erst am 21. August 2022 bedingt entlassen worden -, und sie ihn so genommen hätte, wie er sei, ohne Vorurteile. Um so härter hätte ihn der Betrug getroffen. Arbeitskollegen des Angeklagten aus einer Pizzeria konnten bestätigen, dass sich die 26-Jährige als dessen Frau vorgestellt hätte, und öfter in dem Lokal gesichtet wurde.

Die junge - bald Ex - Frau des 34-Jährigen wollte der Richterin nichts zu den Anklagepunkten sagen. Somit hatte sich die Hauptbelastungszeugin, die falsche Ehe betreffend, entschlagen, wie Piech zugunsten seines Mandanten feststellte. Gegen diesen sprach allerdings die rasche, erneute Straffälligkeit nach der Haftentlassung und weitere 25 Monate, die aus seiner Raub-Verurteilung noch offen sind.

Dieses Mal wurden es vier Monate wegen der gefährlichen Drohung, die Raufer aufgrund der Vorstrafe nur unbedingt verhängen konnte. Die Richterin sah im Urteil jedoch davon ab, die offenen 25 Monate zu widerrufen. Vom Vorwurf der „Aufenthaltsehe“ wurde der 34-Jährige freigesprochen.