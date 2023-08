„So hübsche Videoaufzeichnungen“ zeigten Parfümdiebe in Bruck

Im Mai dieses Jahres ging eine 20-jährige Ungarin mit wechselnder Komplizenschaft auf Diebestour. Die Beuteziele waren ausschließlich Parfüms. Gestohlen wurde in Frauenkirchen und Kittsee im Bezirk Neusiedl am See und in Bruck. Geschnappt wurde die junge Frau am 22. Mai gemeinsam mit einer 31-jährigen Mittäterin und dem Chauffeur (28) der beiden, als sie mal wieder in einem Drogeriemarkt mit präparierten Taschen Parfüms stehlen wollten.

Über den Fahrer, der seine Dienste nicht exklusiv der 20-Jährigen anbot, kam es noch zu einer vierten Angeklagten am Landesgericht Korneuburg. Der 28-Jährige war wie alle vier Angeklagten ungarischer Staatsbürger, und hatte es gemeinsam mit einer anderen 31-Jährigen bereits am 22. April dieses Jahres auf ein Bürogebäude in Pama (Bezirk Neusiedl) abgesehen. Die Beute dort war allerdings gleich null. Obwohl die 31-Jährige offen aushängende Schlüssel fand, konnte sie den vorgefundenen Tresor nicht öffnen.

Mandanten geständig, Verteidigerinnen Staffage

Da hatte es Richter Rainer Klebermaß mit einem sehr illustren Kleeblatt auf der Anklagebank zu tun, das eines einte: Sie verantworteten sich alle schuldig. Somit konnte sich das Verteidigerinnen-Quartett aus Yvonne Klein, Larissa Kaminski, Agnes Maria Kienast und Verena Schwarzinger mehr oder weniger auf seine physische Anwesenheit beschränken - so reumütig, wie sich die vier Mandanten gaben.

Alles andere hätte auch wenig Sinn gemacht, oder, um es mit den Worten des Richters zu sagen: „Es gibt so hübsche Videoaufzeichnungen von Ihnen.“ Ein wirklich kurioser Fakt am Rande: Die 20-Jährige, die als Grund für die Diebstähle ihre Drogensucht anführte, hatte so gut wie alle gestohlenen Parfüms bei sich gehortet. Verkaufen wollte sie die erst später, sagte sie Klebermaß. Was wiederum den Schaden der Drogeriekette schmälerte, weil so gut wie das gesamte Diebesgut sichergestellt werden konnte.

Differenzierte Urteile für unterschiedliche Schuld

Für drei der Angeklagten sprach zudem ihre bisherige Unbescholtenheit. Bei der 31-Jährigen, die für das Delikt in Pama angeklagt war, ist ein weiteres Urteil des Landesgerichts noch nicht rechtskräftig, das 15 unbedingte Monate Haft vorsieht. So fielen die Urteile von Richter Klebermaß in diesem Fall auch differenziert aus. Die 20-jährige Haupttäterin wurde zu zehn Monaten Freiheitsstrafe wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt, zwei davon unbedingt.

Die Mittäterin und die gleichaltrige Kollegin wurden zu sechs beziehungsweise vier bedingten Monaten verurteilt, wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und versuchten Einbruchsdiebstahls. Der Chauffeur wurde mit acht Monaten, davon ebenfalls zwei unbedingt, bedacht. Der Richter befand: „Die bisher erlittene Untersuchungshaft reicht“ - und enthaftete drei der vier Verurteilten. Die vierte im Bunde wartet noch auf die Rechtskraft - im Gefängnis.