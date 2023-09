Trotz Partnervermittlung noch allein, aber vor Gericht

Die Vorwürfe gegen einen 48-Jährigen datieren schon aus dem Dezember 2021. Damals hatte er in Mannersdorf eine Bankomatkarte gefunden und an sich genommen. In weitere Folge diente ihm die Karte als bequemes Zahlungsmittel für kleinere Ausgaben, bevorzugt online. Unter anderem - und das wurde ihm dann zum Verhängnis - bezahlte er mit der fremden Karte die Anmeldegebühr bei einer Partnerbörse. Der einzige „Match“ war aber der mit dem Landeskriminalamt.

Mal ist er da, mal ist er nicht da

Richterin Anna Wiesflecker wollte diesen Fall eigentlich schon am 15. Dezember letzten Jahres am Landesgericht Korneuburg verhandeln - allein, der Angeklagte fehlte. Beim nächsten anberaumten Termin heuer am 26. Jänner war er zugegen, bekannte sich schuldig, machte aber seine Alkoholerkrankung verantwortlich für sein Handeln. Um zu klären, inwieweit seine Sucht sein Tun beeinflusst hatte, gab die Richterin ein Gutachten bei Gerichtsmediziner Wolfang Denk in Auftrag und vertagte.

Die in weiterer Folge angesetzten Termine nahm der 48-Jährige erneut nicht wahr, weswegen ihn Wiesflecker nun final von der Polizei zur Hauptverhandlung vorführen ließ. Darauf von der Richterin angesprochen, sagte er, dass er so viele Arzttermine hätte, was durchaus mit dem Eindruck korrespondierte, den der Angeklagte hinterließ. Sein Schuldbekenntnis hielt er auch diesmal aufrecht: „Ich nehme alles auf mich.“ „Das müssen Sie auch, sie haben S' ja g'macht“, so Wiesflecker realistisch.

Trotz Alkoholproblem gewusst, was Unrecht ist

Das Gutachten ergab zwar erwartungsgemäß Alkoholprobleme des 48-Jährigen, die hätten aber keinen Einfluss gehabt. Immerhin war er imstande Computer, Handy und Bankomatkarte sachgerecht zu bedienen - und er war in der Lage, zu sehen, dass es sich um Unrecht handelt. Ein Umstand, der die Richterin nicht umhinkommen ließ, eine unbedingte Freiheitsstrafe für die Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und den betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauch zu verhängen, waren die fünf Vorstrafen des 48-Jährigen.

Bei einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe, fasste der Mann ein Jahr Gefängnis aus. Der 48-Jährige nahm das Urteil an.