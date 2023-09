Trennung von Freundin: Tritt gegen wildfremdes Auto, Zeugen verletzt

Trennungen sind, wenn man der Häufigkeit vor Gericht glauben möchte, ein echtes Männerproblem. Selbiges überkam auch einen 31-Jährigen im Jänner dieses Jahres in Mannersdorf. Wie so vielen bekam ihm die Zurückweisung der Exfreundin nicht gut, also trat er sowohl aus dem Haus der Frau, als auch auf den nächsten Pkw ein. Dabei beschädigte er eine Tür eines Fahrzeugs. Das wiederum brachte einen Zeugen auf en Plan, der den 31-Jährigen zur Räson bringen wollte, was dem Zeugen ein äußeres Stoßtrauma einbrachte.

Gekränkt durch die Trennung, zurechnungsunfähig durch Alkohol und Drogen

Eine weitere Zeugin erlitt bei ihrem Versuch, in die Rauferei einzugreifen, ein Hämatom. Das ergab in Summe eine Anklage wegen Sachbeschädigung, schwerer Körperverletzung und Körperverletzung am Landesgericht Korneuburg. Seine Aggression erklärte er Richterin Astrid Frei, neben der empfundene Kränkung durch die Trennung, mit der Einnahme von synthetischen Drogen und Alkohol. Tatsächlich ergab ein Gutachten einen zurechnungsunfähigen Zustand des Mannes zum Zeitpunkt der Tat.

Sein Mandant habe „kein ungetrübtes Vorleben“, so Verteidiger Robert Zauchinger, der damit die sieben Vorstrafen seines Klienten, aber auch dessen Kampf gegen die Drogensucht meinte. „Er ist selber bemüht, das Leben auf die Reihe zu kriegen“, bat Zauchinger im gleichen Atemzug um eine milde Strafe für den 31-Jährigen. Und an der Stelle trafen Wunsch und Realität juristisch aufeinander. 18 Monate unbedingte Freiheitsstrafe lautete das Urteil der Richterin: „Weniger ging nicht; es sind zu viele Vorstrafen.“ Der 31-Jährige nahm auf Anraten Zauchingers das Urteil an.