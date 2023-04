Zum Grenzübertritt angefeuert: "Go, Vienna, go"

Mit erhöhtem Schlepperaufkommen hat es auch das Landesgericht Korneuburg wieder zu tun, seit sich nach der Corona-Krise wieder alles normalisiert hat. Diesmal war es ein 28-jähriger Serbe, der sich wegen dieses Delikts verantworten musste. Erwartungsvoll sah Staatsanwalt Thomas Ernst den Ausführungen des bisher Unbescholtenen entgegen. Denn bisher bot er den Ermittlern zwei Versionen für seine Anwesenheit im Schlepperfahrzeug an.

In der einen habe es am 22. November letzten Jahres geregnet und er habe an der Tankstelle in Göttlesbrunn das Fahrzeug unversperrt vorgefunden, habe sich reingesetzt und sei eingeschlafen. In der anderen Version, sei er ein Stück mit dem Auto gefahren, bis er festgestellt habe, dass sich darin fünf Menschen befänden. Daraufhin sei er ausgestiegen und zu Fuß davon. Zumindest der letzte Teil stimmte, da er der Autobahnstreife Schwechat auffiel, als er am Pannenstreifen zu Fuß unterwegs war.

Die Beamten waren übrigens so freundlich und brachten den 28-Jährigen zum Bahnhof, damit er nach Wien fahren konnte. Von der Schleppung wussten die Kollegen aus Schwechat freilich nichts. Am 6. Dezember, also etwa zwei Wochen später, wurde der Serbe an der ungarischen Grenze festgenommen. Auf seinem Handy wurde ein sogenanntes „Willkommens-Video“ gefunden, auf dem laut Timecode am 4. Dezember um 2.51 Uhr nachts, zu sehen ist, wie sieben Personen mit den Worten „Go, Vienna, go“ über die Grenze geschickt werden.

Geständig, aber wortkarg zu den Hintergründen

Sein Mandant, so Verteidiger Thomas Reissmann, werde dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Monika Zbiral diesmal eine dritte Version präsentieren, und zwar eine geständige. Daran hielt sich der 28-Jährige im Wesentlichen, zu den Hintergründen konnte und wollte er nicht rasend viel beitragen: „Den Namen traue ich mich nicht sagen.“ Für Ernst stand jedenfalls fest, dass der Angeklagte im Rahmen einer kriminellen Vereinigung agiert habe. Gefälschte Kennzeichen am Schlepperfahrzeug, die es haargleich mehrmals gibt, sah Ernst als zusätzliches Indiz.

„Die Vereinigung wird's schon gegeben haben“, so Reissmann, aber ob sein Mandant wusste, dass er als Mitglied der Bande gehandelt habe, sei zu bezweifeln. Für den Senat bestanden keine Zweifel diesbezüglich. Für die zwei Schlepperfahrten wurde er rechtskräftig zu drei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. „Das war sehr lehrreich für mich“, resümierte ein Schöffe das Verfahren.

