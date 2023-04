Landesweit bester „Schnapser“ kommt aus Höflein

Rund 400 leidenschaftliche - bzw durchaus professionelle - Kartenspieler wollten ins Finale. Aber nur 50 haben sich dafür qualifiziert. Darunter auch drei Spieler der Schnapserrunde Höflein - Leopold Scharmer und Hans Steurer aus Höflein und Reinhard Loprais aus Wildungsmauer.

Bei der Landesmeisterschaft im Schnapsen in Hof am Leithagebirge entschied Leopold Scharmer das Turnier letztendlich für sich.

Kleinere Turniersiege konnte der 70-Jährige Höfleiner schon öfter einfahren, „aber der Landesmeistertitel ist schon etwas besonderes“, so Scharmer.

Seit seinem 10. Lebensjahr schnapst Scharmer, „eine andere Weisheit besagt nämlich: zum Schnapsen braucht man nichts außer ein Atout und Lebenserfahrung“, witztelt er.



