Einigkeit bei den brennenden Themen in Bezirken Bruck und Schwechat

Einige Themen liegen in unserer Region förmlich auf der Hand, um nun im Wahlkampf vor der Landtagswahl aufs Tapet gebracht zu werden. Dazu gehört etwa das seit Langem bestehende Problem, dass beide Gymnasien im Bezirk aus allen Nähten platzen. Mit ÖVP, SPÖ und NEOS wollen sich gleich drei Parteien hier für eine Verbesserung einsetzen, so sie im Landtag die Möglichkeit dazu bekommen. Ähnlich verhält es sich mit dem Mangel an (Fach-)Ärzten, aber auch der Ausbau der erneuerbaren Energien ist in mehreren Wahlprogrammen zu finden.

ÖVP setzt auf Windkraft und Busverbindungen

Für die ÖVP ist der Ausbau der Windkraft und der Photovoltaikanlagen im Bezirk eines der Kernanliegen im Bereich der Energieversorgung. Spitzenkandidat Otto Auer wünscht sich die Photovoltaikanlagen allerdings „auf Gebäuden und nicht auf der grünen Wiese“. Durchaus übereinstimmend mit dem politischen Mitbewerb will sich Auer für den Ausbau der Gesundheitsversorgung im Bezirk einsetzen. Außerdem steht auf Auers Liste der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Besonders für Taktverdichtungen und Verbesserungen im Busverkehr will er kämpfen. Das Bildungsangebot im Bezirk gehört ebenfalls zu den Schwerpunktthemen der ÖVP. Auer will sich insbesondere für den Ausbau der bestehenden Gymnasium-Standorte einsetzen: „So machen wir unseren Bezirk für Familien und junge Menschen noch attraktiver.“ Zu guter Letzt will die Volkspartei mit neuen Radwegen Akzente für den sanften Tourismus in der Region setzen.

SPÖ will Frauengesundheit und Bildung fördern

Eine umfangreiche Liste an Themen, für die er sich stark machen möchte, hat sich auch Jürgen Maschl, Spitzenkandidat der SPÖ, vorgenommen. Als einen wesentlichen Punkt nennt auch er etwa den Ausbau der Bildungseinrichtungen im Bezirk. „Wir haben im Bezirk zwei Gymnasien und nur eine berufsbildende Schule, die HAK/HAS in Bruck, das in einem Bezirk mit mehr als 106.000 EinwohnerInnen. Es fehlt hier an einer weiteren derartigen Bildungseinrichtung“, spricht sich Maschl etwa für die Errichtung einer HTL aus. Aber auch die Balance zwischen dem Ausbau der Arbeitsplätze in der Region bei gleichzeitigem Erhalt der Natur spricht Maschl an. Die SPÖ wolle den Spagat zwischen einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Wohnraum und der Schonung der Natur schaffen.

Einen Schwerpunkt sieht Maschl aber auch im Gesundheitsbereich. Zum einen will er gegen den Mangel an Kassenärzten ankämpfen, zum anderen will er sich für die Errichtung eines Frauengesundheitszentrums einsetzen. „Bereits jetzt gibt es nicht mehr genügend Ärzte, um alle Stellen zu besetzen. Zudem wird die Anzahl von Wahlärzten immer größer, die im öffentlichen System fehlen“, so Maschl, der sich zu guter Letzt auch für den Ausbau von Rad- und öffentlichem Verkehr in der Region stark machen will.

FPÖ will Grenzen schließen und Verkehr bremsen

Die FPÖ mit Spitzenkandidat Werner Herbert will im Grenzbezirk Bruck gegen die „unkontrollierte Zuwanderung“ vorgehen. Sie gefährde „die Sicherheit für unsere Landsleute und deren Eigentum“, meint Herbert. Darüber hinaus will sich Herbert um das Problem der „Verkehrshölle Ostregion“ annehmen. Insbesondere der Schwerverkehr nehme unkontrolliert zu, belaste die Umwelt und führe zu „täglichen Verkehrsüberlastungen auf den Hauptverbindungen“, betont der FPÖ-Chef. Einig ist sich Herbert etwa mit der SPÖ, dass man etwas gegen den Ärztemangel im Bezirk unternehmen müsse. Das „politische Totalversagen bei Gesundheit und medizinischer Betreuung“ verlange nach Maßnahmen.

Grüne für Naturschutz und Öffi-Ausbau

Für Grünen-Spitzenkandidat Sebastian Schirl-Winkelmaier gilt es in dem Bezirk, in dem Vorreiter des Naturschutzes seinerzeit die Errichtung des Donaukraftwerks verhinderten, für den Umweltschutz zu kämpfen. „Der Schutz von diesen Naturflächen, seien es Auwälder von Donau, Leitha und Fischa oder Natura2000 Gebiete, sind mir ebenso wichtig wie die nachhaltige Bewirtschaftung unserer wertvollen Ackerflächen“, so Schirl-Winkelmaier. Der erfolgreiche Widerstand gegen Bauprojekte wie die Breitspurbahn oder die dritte Flughafenpiste hätte gezeigt, dass der Bevölkerung der Erhalt von Grünflächen und eine nachhaltige Verkehrspolitik wichtig sei. Zu letzterer gehöre auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu leistbaren Preisen. Auch der Ausbau erneuerbarer Energie stehe ganz oben auf seiner Liste. Darüber hinaus sei ihm die Belebung der Ortskerne wichtig. „Die Nutzung von Leerständen in den Städten/Orten muss forciert werden, statt immer mehr Kreisverkehre mit Shoppingcentern zu bauen“, so Schirl-Winkelmaier.

NEOS legen Schwerpunkt auf Bildung

NEOS-Spitzenkandidat Paul Haschka sieht für den Bezirk einige „heiße Eisen“, die es endlich anzugreifen gelte. „Bildung ist eines unserer Herzensthemen. Als Gemeinderat setze ich mich schon lange für ein weiteres Gymnasium in der Region ein, da es in den beiden AHS zu wenige Plätze gibt“, so Haschka. Für Kinder in Kindergarten und Hort wolle er erreichen, dass das Essen zu günstigeren Preisen angeboten wird. Und: „Einkommensschwache Familien müssen bei Schulveranstaltungen besser unterstützt werden“, so Haschka.

KPÖ setzt auf Themen Wohnen und Öffis

Mit zwei großen Themen-Schwerpunkten geht die KPÖ in die Landtagswahl. Zum einen müsse das Wohnen wieder leistbar werden. Dafür sieht Spitzenkandidatin Renate Strauss zwar einerseits die Landespolitik in der Pflicht, Stichwort: Überarbeitung der Wohnbauförderung. Andererseits will sie sich aber auch für eine Offensive im sozialen Wohnbau direkt durch die Gemeinden einsetzen. Hier spart sie auch nicht mit Kritik: Betriebskosten würden auch durch „Gemeinden, die über Wasser-, Kanal- und Müllgebühren ihre Budgets sanieren, immer mehr in die Höhe getrieben“, so Strauss. Ihr zweiter Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Bezirk. „Oft reicht es, Lücken zu schließen, das ist ohne großen Ausbau schon möglich“, so Strauss auf NÖN-Anfrage.

