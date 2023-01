Hainburg/Donau: Grüne rufen zu Klimawahl auf

Werbung

Aktivisten der "Grünen" ließen am Samstag ein riesiges Transparent von der Donaubrücke bei Hainburg hängen. Sie erinnerten damit an Proteste der Au-Besetzer im Jahr 1984, die damals auch ähnliche Aktionen setzten. "Seit 39 Jahren wird von der Landesregierung mehr Klimaschutz gefordert, und immer noch passiert viel zu wenig. Diese Landtagswahl ist eine Klimawahl, und wer Klimaschutz will, sollte auch Klimaschutz wählen," geben die "Grünen"-Kandidaten der Region, darunter Sebastian Schirl-Winkelmaier, Viktor Nedjelik, Roman Kral und Gerhard Mölk, zu denken.

