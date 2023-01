Bezirk Bruck: ÖVP-Kandidaten besuchten Blaulicht-Organisationen

Werbung

Die ÖVP-Kandidaten zur Landtagswahl waren am Welt-Danke-Tag unterwegs, um sich bei Blaulichtorganisationen, Freiwilligen und Mitarbeitern von sozialen Einrichtungen für deren Engagement zu bedanken.

„Wir können uns auf ein engmaschiges Netz an Blaulichtorganisationen verlassen, die für unsere Sicherheit sorgen. Auf die Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen die für die Landsleute da sind – in allen Lebenslagen“, bedankte sich Otto Auer, VP-Spitzenkandidat im Brucker Bezirk, bei all jenen, die "mehr tun als sie müssten."

