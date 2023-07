14. Defi für Enzersdorf-Margarethen

Ein Defi wird eingesetzt, um das so genannte „Kammerflimmern“ zu unterbrechen. Dabei handelt es sich um einen lebensbedrohenden Zustand, bei dem der normale Herzrhythmus, z.B. in Folge eines Herzinfarkts, gestört ist.

Einen Defi kann jeder bedienen, dabei kann man nichts falsch machen. Um in Ernstfall aber wirklich helfen zu können, müssen die Defibrillatoren in der Nähe und öffentlich zugänglich sein.

In Enzersdorf an der Fischa und Margarethen am Moos ist das der Fall. Gemeindearzt Dr. Samir Tilawi hat einen Standort in der Neubergsiedlung 40 aus seiner Privattasche bezahlt und damit den 14. Defi in der Gemeinde gesponsert. In Enzersdorf und Margarethen sind damit jeweils sieben Defis öffentlich zugänglich.

„Damit kann jeder im Ernstfall zum Lebensretter werden“, so der zuständige Gemeinderat Helmut Tomek, SPÖ, stolz.