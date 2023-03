Internationale Jazz-Größen gastieren in Bruck

Da reisten sogar Gäste aus Budapest an, um am vergangenen Mittwochabend im Seidl-Keller dem „Pat Matino Tribute Quartet“ zu lauschen. Die beiden New Yorker Musiker, Saxofonist Joel Frahm und Organist Pat Bianchi, sowie der norwegische Gitarrist Staffan Willam-Olsson und der renommierte österreichische Jazz-Schlagzeuger Joris Dudli huldigten mit ihrem Konzert dem legendären, vor eineinhalb Jahren verstorbenen Gitarristen Pat Martino.

Die nicht alltägliche Besetzung dieser Combo hatte schon deshalb besondere Reize, weil viele der Pat Martino-Stücke dem Latin-Jazz zugeordnet werden können und dabei die Gitarre für einen entsprechenden Sound sorgt. So füllte auch den Seidl-Keller Samba-Atmosphäre, und pendelte zwischen melodiöser Barmusik und jazzigen Solo-Improvisationen der vier hervorragenden Musiker.

Schon in zwei Wochen wartet der Kulturverein „Freiraum“ mit dem nächsten Jazz-Highlight im Seidl-Keller auf: Anlässlich des 100. Geburtstages von Charles Mingus, einem der bedeutendsten Bassisten und Komponisten des modernen Jazz, gibt das österreichisch- amerikanische „Salesny - Aufmesser Sextett“ am Donnerstag, den 30. März um 20 Uhr ein Gastspiel mit Mingus-Kompositionen aus unterschiedlichen Perioden seines Schaffens.

Tickets gibt es im Vorverkauf um 20 Euro unter 02162/62349 oder unter freiraum@schule.at. Abendkassa: 22 Euro.

