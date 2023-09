„Lange Nacht der Naturparke“ in der „Wüste“

An den zwei kommenden Samstagen wartet der Naturpark „Wüste“ mit interessanten Führungen und kulturellen Schmankerln auf: Am Samstag, den 16. September, können sich Interessierte gemeinsam mit den beiden Wissenschaftern Thomas Kühtreiber von der Universität Salzburg und Roland Filzwieser von der Universität Wien auf die Spuren von „Hallstattfürsten, Rittern und Mönchen“ begeben und anschließend einem Vortrag über das ehrwürdige Kloster St. Anna und die Burg Scharfeneck, unter besonderer Berücksichtigung landschaftsarchäologischer Aspekte, beiwohnen. Für ein lehrreiches und zugleich unterhaltsames Programm für die Kleinen sorgen der Mannersdorfer Verein „Mensch & Natur“ (MeNa) und das mobile WILD.LIFE! Gefährt der „Österreichischen Bundesforste“. Am Abend sorgen die Band „Tonado“ und DJ Erbse für Feierlaune und gute Stimmung.

Am Samstag, den 23. Juni, gewährt Sepp Puchinger im Kloster St. Anna Einblicke in seine zahlreichen Reisen und die daraus entstandene Multivisionsshow „Expedition Niederösterreich“. Für die musikalische Unterhaltung werden Katharina Strobl und Melanie Lushi alias „KaMel“, vor allem bekannt durch die „Brucker Schulhofkonzerte“, sowie DJ Bernhard sorgen. Für das leibliche Wohl der Gäste zeigt in gewohnter Manier das Naturpark-Team verantwortlich und präsentiert gleichzeitig interessante Ergebnisse und Neuheiten ihrer wertvollen Arbeit. Darunter zum Beispiel die ersten Ergebnisse des LEADER-Projekts „Umweltgeschichte“, die ersten Pläne für die Revitalisierung der historischen Streuobstwiese und die Ausstellung „Kraftwerk Baum“, erarbeitet von Jugendlichen aus der Region.