„Lange Nacht der Naturparke“ in der „Wüste“

Um 17:00 begann das Event mit einem archäologischen Spaziergang mit Sandra Karanitsch-Ackerl vom „Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum“ und den beiden Wissenschaftern Thomas Kühtreiber von der Universität Salzburg und Roland Filzwieser von der Universität Wien, die sich gemeinsam mit zahlreichen Interessierten auf die Spuren von „Hallstattfürsten, Rittern und Mönchen“ begaben und anschließend zu einem Vortrag über das ehrwürdige Kloster St. Anna und die Burg Scharfeneck ins Kloster luden. Für lehrreiches Spiel und zugleich Spaß für die zahlreichen „kleinen“ BesucherInnen sorgten Tamara und Daniel Hirschbigl vom Mannersdorfer Verein „Mensch & Natur“ (MeNa). Beim Naturvermittler Clemens Endlicher mit seinem mobilen WILD.LIFE! Gefährt der „Österreichischen Bundesforste“, konnten Alt und Jung sich über die artenreiche Tierwelt der Gegend ein Bild machen und mehr über die diversen Baumsorten erfahren, in Form von plastischen Gegenständen und präparierten Tieren- besondere Lieblinge der Kinder waren dabei zweifelsohne ein Biber und ein Reh.

Am Abend sorgte die Wolkersdorfer Band „Tonado“ für beste Stimmung Klostergarten, die vollends in das Unterhaltungsprogramm der DJane Daniela Pinter mündete, die kurzerhand für den kurzfristig ausgefallenen DJ Erbse einsprang. Über die weit über 100 Gäste an diesem Tag freut sich im Namen des „Naturparkvereins Mannersdorf“ Claudia Kospach: „Wir freuen uns sehr, dass das Wetter mitspielt und so vielen Menschen gekommen sind. Es ist wirklich ein tolles Programm und etwas für Alt und Jung dabei. Besonders bedanken möchte ich mich für das großartige Engagement bei den zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen des Vereins, deren Kinder zum Teil auch mitgeholfen haben, und bei der Stadtgemeinde Mannersdorf für die wunderbare Unterstützung, wie zum Beispiel die Organisation des Shuttleservice.“