Blackout in Berg

Zu einem großräumigen Stromausfall kam es am Wochenende in Berg. Als Ursache wurde ein Schaden an der Leitung in der Kirchengasse festgestellt. Die EVN legte die Leitung still.

Die vom Ausfall betroffenen Straßenzüge versorgte ein Notstromaggregat, das vor dem Sportplatz aufgestellt wurde, sodass in der Sonntagnacht alle Haushalte wieder Strom hatten.

Die EVN begann noch am Sonntag mit der Behebung des Schadens in der Kirchengasse auf Höhe Volksschule beim Trafo. Die angrenzende Grünfläche wurde auf einer Länge von 15 Metern aufgegraben, laut Gemeinde muss eine neue Leitung verlegt werden. Die Eile war geboten, weil über das Aggregat bestimmte Schaltimpulse für Wärmepumpennicht gesendet werden können und daher die Heizung in den betroffenen Haushalten ausfällt.

Die Arbeiten dauern noch an, sollen aber heute abgeschlossen werden.

