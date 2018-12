Bei seiner Laufrunde am Mittwochabend nahm ein aufmerksamer Jogger in einem Wohnhaus in der Langegasse einen Feuerschein wahr. "Daraufhin stoppte er seinen Lauf und stieg auf den Zaunsockel um in das Fenster in den Wohnraum blicken zu können. Nachdem er deutlich Flammen in dem Raum sah wählte er umgehend den Notruf", so Christopher Miksch, Sprecher der Feuerwehr Leopoldsdorf.

Die Einsatzkräfte mussten sich einen Zugang durch das Küchenfenster verschaffen, da die Bewohner des Hauses zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Einen Atemschutztrupp löschte den brennenden Adventkranz mit einem Nasslöscher. Zur Entrauchung der Räume wurde ein Druckbelüfter eingesetzt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Durch die rasche Alarmierung konnte Schlimmeres verhindert werden.