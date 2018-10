Zu einem Fahrzeugbrand in der Maria Lanzendorferstraße wurde die Feuerwehr Leopoldsdorf am Dienstagvormittag gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Elektrobrand in dem Pkw. Durch die Hitze schmolzen im Bereich der Beifahrerseite die Fahrzeuginnenbekleidungen. Zudem wurde dadurch ein Teil der Elektronik sowie des Kabelraums freigelegt.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Aufgrund der raschen Alarmierung konnte ein Vollbrand verhindert werden, heißt es von Seiten der Feuerwehr. Dennoch entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden.

Auch die Feuerwehren aus Maria Lanzendorf und Lanzendorf wurden alarmiert. Diese konnten aber von den Kollegen aus Leopoldsdorf wieder storniert werden, nachdem sich diese einen Überblick über die Situation verschafft haben.