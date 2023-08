Tierische Lesung in Sommerein

Am Freitag, den 1. September, findet in „Jacky’s Kulturforum“ in Sommerein eine Buchpräsentation der besonderen Art statt. „Zum Fressen gern. Eine tierische Anthologie“ lautet der Titel des Buches, bei dem auch der Sommereiner Autor Mario Schlembach mitgewirkt hat.

Manche der Texte und Kurzgeschichten beäugen unsere Tierwelt dabei durch „die Brille der Popkultur“, in anderen geht es wiederum ganz allgemein um „das Tierische im Menschen“ und die „Vermenschlichung von Tieren“. Erwähnung finden auch „Katzenklaviere“ und „Alphatiere“ und natürlich wird auch auf Vegetarier und Fleischesser, sogenannte „Carnivoren“ eingegangen. Bei der Buchpräsentation lesen Mario Schlembach und Wolfgang Pollanz, einer der Herausgeber aus ihren Beiträgen.