Wortspielereien und schräger Humor in Bruck

Gleich zweimal lud Wolfgang Sipöcz am vergangenen Wochenende in das von ihm gegründete "Brucker Aktiv Zentrum" zu einer Lesung mit Texten des legendären deutschen Komikers, Musikers und Dichters Heinz Erhardt. „Ich bin ein Erhardt-Fan“, erklärte Sipöcz. Dass er dessen unverwechselbare Wortspiele ausgerechnet am 1. April zum Besten gab, sei aber „nur Zufall, das hat sich so ergeben.“

In einem kurzweiligen Programm präsentierte Sipöcz Gedichte über Tierisches und zum Thema Beziehungen, dazwischen wurden Bilder und Lieder von Erhardt eingespielt und am Ende gab es auch noch Kostproben aus den Büchern „Der Mönch in meinem Kopf“ und dem „UnSinnbuch der Berta Holm“, für die beide Wolfgang Sipöcz selbst als Autor zeichnet. - Ein vergnüglicher Nachmittag mit sinnigen und unsinnigen Sprüchen.

