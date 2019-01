Nicht wegschauen oder relativieren. Aufzeigen und anprangern. Das sind für den Brucker SP-Gemeinderat Michael Winter die einzigen Möglichkeiten derartige Dinge in Zukunft zu verhindern. Über Facebook postete er den Aufkleber mit der Aufschrift "Linke Weiber ausknocken - immer und überall", der auf einer Säule beim ehemaligen Bank-Austria-Gebäude von Unbekannten aufgepickt wurde.

Mittlerweile ist der Aufkleber zwar zerkratzt und unkenntlich gemacht worden, die Aufregung ist aber weiter groß. Sogar die Frauensprecherin der Grünen NÖ, Silvia Moser, meldete sich heute via Aussendung zu Wort: "Ich bin fassungslos, so ein Plakat in unserem demokratischen Land vorzufinden! Es gibt ein trauriges Stimmungsbild für das Frauenbild mancher Menschen und den Rechtsruck der Gesellschaft."

Grüne NÖ brachten Anzeige ein

Sie bringt damit auch die Morde an Frauen in den vergangenen Tagen und Wochen in Verbindung und sieht in der Politik der türkis-blauen Regierung eine "Begünstigung dieser Entwicklung". Die Grünen NÖ hätten jedenfalls Anzeige gegen Unbekannt eingebracht. SP-Bürgermeister Gerhard Weil meldete den Aufkleber zudem bei der Polizei.