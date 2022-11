Hainburg/Donau: Autoren lesen für Frieden

Werbung

Als man im Frühjahr 2022 wieder begonnen hatte, weltweit Waffen zu produzieren und diese auf europäische Nachbarn und ehemalige Freunde zu richten, beschloss die internationale Gruppe der Hainburger Autorenrunde, mit einem neuen Buch ein Zeichen des Friedens zu setzen.

„Literatur wird die Menschheit durch alle Krisen begleiten und kann, zwangsfrei erstellt, in ihrer Vielstimmigkeit zugleich Hilferuf und Hilfeleistung sein", erklärt Erwin Matl, Leiter der Autorenrunde. Die Antwort auf das Weltgeschehen sei für Kunstschaffende deren Kunst selbst, die durchaus in der Lage wäre, deutliche "Nadelstiche" zu setzen.

So haben 30 nationale und internationale Autorinnen und Autoren aus zehn Ländern – von Amerika bis Russland – die Einladung angenommen, Texte für das Buch «Friedensbrücken» zu verfassen. Es gebe nicht nur viele sehr ernste Texte, sondern durchaus auch heitere Werke, die auf diese Weise Frieden skizzierten.

Das Buch «Friedensbrücken» wird im Rahmen der traditionellen Adventlesung der Hainburger Autorenrunde am Donnerstag, 8. Dezember um 15 Uhr in der Haydn Bibliothek in Hainburg/Donau vorgestellt. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsproduktion der Autorenrunde mit dem Pilum Literatur Verlag.

Musikalisch umrahmt wird die Adventlesung von Linda Oppelmayer (Gitarre) sowie Hanna Oppelmayer. Die Moderation des Abends wird Erwin Matl übernommen.

