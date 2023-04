Auto ging in Hainburg/Donau in Flammen auf

Auf die Landstraße war am Donnerstag ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr Hainburg/Donau rückte mit beiden Rüstlöschfahrzeugen zum Einsatzort aus. Als die Kameraden eintrafen, stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Der Lenker schilderte, dass das Fahrzeug schon während der Fahrt zu brennen begonnen hätte. Die Ursache wisse er nicht. Der Mann konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. „Unter umluftunabhängigem Atemschutz wurde der Pkw mit Schaum gelöscht“, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Schulz.

Dann wurde das ausgebrannte Wrack mit dem Wechselladefahrzeug von der Straße entfernt. Nachdem die Fahrbahn gereinigt worden war, konnte die Straße wieder freigegeben werden. Ebenfalls angerückt war die Feuerwehr Wolfsthal, sie musste aber nicht eingreifen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

