Hainburg: Grundeigentümer konnte Brand selbst löschen

Auf einem privaten Grundstück am Steinerweg in Hainburg/Donau war am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Rasch entwickelte sich starker Rauch. Die Feuerwehren Hainburg, Bad Deutsch-Altenburg und Wolfsthal wurden alarmiert. „Sofort rückten wir mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort aus“, berichtet Christian Schulz von der Feuerwehr Hainburg.

Bereits während der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte aber informiert, dass der Grundstückseigentümer den Brand mit dem Gartenschlauch selbst löschen konnte. Die Mitglieder der Feuerwehr Wolfsthal konnten ohne weitere Tätigkeit wieder einrücken. „Gemeinsam mit der Feuerwehr Bad Deutsch-Altenburg haben wir den Brandbereich abgekühlt und das Brandgut verteilt“, sagt Schulz. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera sei keine weitere Gefährdung mehr festgestellt worden. Rund 50 Mitglieder der drei Feuerwehren standen eine knappe Stunde im Einsatz.