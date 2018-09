Wahrscheinlich hatte in der stürmischen Nacht von Freitag auf Samstag ein Blitz eingeschlagen: Die Feuerwehr Petronell-Carnuntum wurde zu einem brennenden Schuppen alarmiert.

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand das Gebäude schon in Flammen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Petronell-Carnuntum noch Kameraden aus Bad Deutsch-Altenburg und Wildungsmauer, das Rote Kreuz Marchegg sowie die First Responder Bürgermeister Martin Almstädter und Markus Halbauer. Verletzt wurde aber niemand. Weiters wurde der EVN-Störungsdienst verständigt, der eine Kontrolle der Stromanschlusskästen durchführte.

„Brand aus“ konnte nach vier Stunden gegeben werden. Der Schuppen brannte völlig ab, die Schadenshöhe ist noch unklar.