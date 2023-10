Bruck: Henri-Laden zieht in ehemaliges Glücksspiellokal in Wienergasse

Das Rote Kreuz macht in Bruck derzeit große Schritte, um armutsgefährdeten Menschen unter die Arme zu greifen. Noch heuer soll wie berichtet ein Henri Laden in der Innenstadt entstehen. Nun steht auch fest, in welchem Lokal die Retter die Second Hand Boutique einrichten werden: In jenem Lokal im „Mittheiss Business Center“ in der Wienergasse, in dem früher der Glücksspieltempel „WinWin“ und zuletzt bis 2020 die Buchhandlung Riegler eingemietet war. „Es freut uns, dass wir eine Immobilie in der Innenstadt gefunden haben. Wir versuchen, dort ein attraktives Geschäft aufzumachen, in dem man gerne einkaufen geht“, betont Brucks Rot Kreuz Sprecher Florian Schodritz, dass der Henri Laden allen offensteht. „Wir wollen kein Stigma“, so Schodritz.

Rund 300 Quadratmeter stehen dort zur Verfügung. Daher nutzt man die große Fläche gleich, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. „Es wird im Lokal zwei Schienen geben, und zwar den Henri Laden, der für alle da ist, und einen Sozialmarkt, der nur für Bezugsberechtigte ist“, erklärt Schodritz. Der Sozialmarkt soll eine Ergänzung zur Team Österreich Tafel sein. „Dort wird es nun auch unter der Woche Lebensmittel zu günstigsten Bedingungen geben“, so Schodritz.

Damit errichtet das Rote Kreuz in Bruck seinen dritten Sozialmarkt Niederösterreichs. Ab 1. Dezember soll geöffnet sein. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Ab Mitte November will man so weit sein, dass erste Spenden entgegengenommen werden können. „Wir wollen es gleich im großen Stil angehen“, schmunzelt Schodritz. Denn mit den neuen Angeboten will man die Palette an Leistungsbereichen zur Armutsbekämpfung ordentlich erweitern „Der Bedarf ist einfach da“, weiß Schodritz.

Abgerundet werden soll das Angebot auch im Lernbereich. Denn zusätzlich zum Lernhaus, das die Retter bereits im Rathaus für Volksschulkinder aus sozial schwachen Familien betreiben, soll demnächst in denselben Räumlichkeiten auch ein Lerntreff eingerichtet werden. Der richtet sich speziell an Schüler der Mittelschulen. Dafür muss noch ein Teil der Finanzierung aufgestellt werden. Spender werden also gesucht: https://oerk.at/lerntreffbruck.

Aber auch freiwillige Helfer werden für alle Einrichtungen benötigt. So geht es im Henri Laden und im Sozialmarkt etwa um den Verkauf und um die Annahme von Spenden, fürs Lernhaus und den Lerntreff werden Lern- und Lesepaten gesucht. Bei Interesse kann man sich unter ehrensache.at melden.